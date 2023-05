“Golpe dos 10%”. Pai e filho vão para a prisão nos EUA por esquema de 20 milhões na lotaria

Dois homens de Massachusetts, um pai e um filho, foram condenados num tribunal federal, na segunda-feira, por um esquema que levou a dupla a reivindicar ilegalmente mais de 20 milhões de dólares [18,5 milhões de euros] em prémios de lotaria e a mentir nas suas declarações fiscais, para se esquivar a pagar mais de seis milhões de dólares [5,6 milhões de euros] em impostos federais, segundo os procuradores.

Ali Jaafar, de 63 anos, foi condenado a cinco anos de prisão, enquanto o seu filho Yousef Jaafar, de 29 anos, foi condenado a 50 meses de prisão, segundo informou o Gabinete do Procurador-Geral dos Estados Unidos para o Distrito de Massachusetts, num comunicado de imprensa divulgado na segunda-feira. Eles foram também condenados a pagar mais de seis milhões de dólares em indemnizações e a perder os lucros obtidos com o esquema.

Em dezembro, os dois foram condenados por uma acusação de conspiração para defraudar a Administração Tributária norte-americana (o IRS), uma acusação de conspiração para cometer branqueamento de capitais e uma acusação de apresentação de declaração fiscal falsa.

“Este caso é, na sua essência, uma fraude fiscal elaborada. Ao longo de uma década, esta equipa de pai e filho defraudou a Comissão da Lotaria do Estado de Massachusetts e o IRS para embolsar milhões de dólares dos contribuintes”, afirmou o procurador-geral interino dos EUA, Joshua S. Levy, no comunicado de imprensa. “Estes arguidos trabalharam em conjunto para recrutar uma vasta rede de co-conspiradores e espalharam o seu esquema de lotaria por Massachusetts, evitando a deteção através de mentiras repetidas aos funcionários do Estado.”

Valerie S. Carter, advogada de Ali e Yousef Jaafar, disse à CNN por e-mail na terça-feira que é “intenção dos Jaafar recorrer ao Tribunal de Apelações do Primeiro Círculo”.

Mohamed Jaafar, outro dos filhos de Ali Jaafar que também esteve envolvido na trama, declarou-se culpado no ano passado de conspiração para defraudar o IRS e conhecerá a sua sentença em julho. A CNN contactou o seu advogado para obter comentários.

De acordo com o Ministério Público dos Estados Unidos, os homens representavam três dos quatro maiores ganhadores individuais de bilhetes de loteria daquele estado em 2019.

“Este caso é um exemplo dos esforços extensivos que a Lotaria fará em parceria com as forças da lei para ajudar na prevenção de atividades ilegais. Esta decisão é o culminar de anos de trabalho árduo para manter a integridade da Lotaria”, afirmou Deborah B. Goldberg, tesoureira e liquidatária geral do Estado e presidente da comissão da lotaria.

Como funcionava o esquema

“Desde pelo menos 2011 a pelo menos junho de 2020, os réus conspiraram com outros conhecidos e desconhecidos do grande júri para lavar os fundos dos ganhos da loteria estadual de Massachusetts de outros", afirma uma acusação contra os três.

Os homens compravam bilhetes de lotaria premiados a pessoas de todo o estado que queriam vender o seu bilhete por um desconto em dinheiro, em vez de reclamar o seu prémio, afirmou o Gabinete do Procurador dos EUA no seu comunicado de imprensa.

Isto significava que os verdadeiros vencedores evitavam ser identificados pela comissão de lotaria do estado, que é obrigada a “reter impostos pendentes, impostos atrasados e pagamentos de pensão de alimentos” antes de pagar o prémio, segundo o comunicado.

Depois de comprarem os bilhetes com desconto aos vencedores, com a ajuda de proprietários de lojas de conveniência que “facilitavam as transações”, os arguidos reclamavam o dinheiro do prémio à comissão como se fosse deles, acrescenta o comunicado.

Dezenas de lojistas de lotaria que participaram no esquema terão as suas licenças de agente de lotaria revogadas pela Comissão da Lotaria do Estado de Massachusetts, informou o Gabinete do Procurador-Geral dos EUA.

Os procuradores dizem que os Jaafar levantaram ilegalmente mais de 14 mil bilhetes de lotaria, totalizando mais de 20 milhões de dólares, no “elaborado esquema de 'dez por cento'”.

Segundo os procuradores, os réus lucraram ainda mais “declarando os ganhos nas suas declarações de imposto sobre o rendimento e reivindicando ao mesmo tempo perdas de jogo falsas como compensação, evitando assim o imposto federal sobre o rendimento e recebendo reembolsos fraudulentos de impostos”.

“Em vez de utilizarem o conhecimento e a competência empresarial para criar uma empresa familiar legítima e multigeracional, os Jaafar levaram a cabo uma complexa fraude fiscal e de lotaria com a duração de uma década, criando uma vasta rede de co-conspiradores para promover as suas atividades ilegais", afirmou Joleen Simpson, agente especial responsável pelas Investigações Criminais do IRS em Boston, no comunicado.

Michelle Watson, da CNN, contribuiu para este artigo.