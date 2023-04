O Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville (LMPD, na sigla inglesa), nos Estados Unidos, revela que há “múltiplas baixas” após um tiroteio num edifício bancário no centro da cidade. A CNN Internacional diz que há, pelo menos, cinco mortos e seis pessoas feridas.

O atirador foi abatido pela polícia, anuncia a mesma no Twitter.

Officer we’re on scene in minutes — LMPD (@LMPD) April 10, 2023

Segundo a Associated Press, a polícia indica que foi pedido às pessoas que se encontravam no interior das instalações que saíssem do local. Foi criado um cordão de segurança no local.

No Twitter, as autoridades descreveram o atacante como um “agressor ativo”.

We are confirming reports of an active aggressor in the 300 block of East Main. Please stay out of the area. There are multiple casualties. — LMPD (@LMPD) April 10, 2023

Vários carros da polícia já se encontram no local, diz a agência de notícias, mas também o FBI está a colaborar na investigação.

FBI Louisville special agents have responded to the scene of this morning's shooting in downtown Louisville and are assisting our law enforcement partners. https://t.co/4QfXtKplf0 — FBI Louisville (@FBILouisville) April 10, 2023

Para já, não se sabe a identidade do atacante, nem as suas motivações.

Segundo a CNN Internacional, o governador de Kentucky, Andy Beshear, diz que está a caminho do local do tiroteio.

“O LMPD confirmou uma situação de tiroteio no centro de Louisville com várias baixas”, disse Beshear, também na rede social Twitter. “Estou a ir para lá agora. Por favor, orem por todas as famílias afetadas e pela cidade de Louisville”.

LMPD has confirmed a shooting situation in downtown Louisville with multiple casualties. I am headed there now. Please pray for all of the families impacted and for the city of Louisville. ^AB — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) April 10, 2023