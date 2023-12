Há coisas que não envelheceram bem em "O Amor Acontece" (faz 20 anos, é 4K agora)

"Love Actually" é um filme obrigatório para muitos - mas estas subtramas não envelheceram bem

De acordo com quase todas as comédias românticas - e mesmo algumas não tão queridas -, o romance e a época festiva andam de mãos dadas.

Essa deve ser a razão para a miríade de comédias românticas centradas nestas festividades, desde as favoritas de culto como "The Holiday" aos esforços da Netflix como "The Knight before Christmas".

E depois há "Love Actually", a estreia de Richard Curtis na realização em 2003, acabado de escrever sucessos como "Notting Hill" e "O Diário de Bridget Jones". Embora o filme tenha recebido críticas mistas quando foi lançado, "Love Actually" cimentou-se desde então no cânone das comédias românticas de fim de ano - de tal forma que uma versão 4K recentemente restaurada do filme acabou de ser relançada para entretenimento doméstico e está a regressar a alguns cinemas para o seu vigésimo aniversário.

"O Amor Acontece", na tradução em Português, é uma história expansiva - com nove subtramas diferentes amontoadas em 2 horas e 15 minutos, explorando o amor em todas as suas formas variadas. Há um marido talvez adúltero, um escritor solitário, um viúvo enlutado, um idiota sem sorte no amor, uma estrela de rock desbotada, um primeiro-ministro ansioso e o que parecem ser dezenas de outros estereótipos - todos a tropeçar nesta viagem de amor com o pano de fundo de uma época de Natal com neve.

Mas o filme em si tem vindo a ser cada vez mais escrutinado, atraindo críticas pelo seu humor (as piadas sobre gordos são implacáveis) e pela minimização das personagens femininas.

Em 2013, Lindy West, autora de "Shrill: Notes from a Loud Woman", que mais tarde foi adaptado numa série da Hulu, disse: "A lição moral central de Love Actually: quanto menos uma mulher fala, mais adorável ela é".

"Todo este filme é apenas homens brancos heterossexuais agindo sobre mulheres que eles acham que 'merecem'", escreve West. "Todo este filme é apenas homens a fazer coisas."

Ainda assim, o filme continua a ser um filme essencial para muitas pessoas, particularmente para aqueles que cresceram com ele. E há momentos deliciosos no filme, que parecem resumir toda a questão: o amor, na verdade, está à nossa volta.

Mas 20 anos depois do lançamento inicial do filme, algumas partes do filme parecem desatualizadas, algo que o próprio Curtis abordou no ano passado.

"Há coisas que se mudariam. Mas graças a Deus a sociedade está a mudar. Nalguns momentos, o meu filme pode parecer desatualizado. A falta de diversidade faz-me sentir desconfortável e um pouco estúpido".

Em honra do 20.º aniversário do filme e do seu relançamento, eis os seus momentos mais arrepiantes, indutores de arrepios e de mãos na cara.

Todo o enredo de Colin

Elisha Cuthbert, January Jones, Kris Marshall e Ivana Milicevic, todos a falar sobre o facto de as mulheres só terem uma cama pequena, pelo que a personagem de Marshall terá de a partilhar com as três. Sim, a sério

Colin, interpretado por Kris Marshall, é apresentado pela primeira vez ao público durante a sequência do título. Uma das suas primeiras frases é dita enquanto entrega o pequeno-almoço a mulheres num edifício de escritórios: "Experimenta as minhas adoráveis nozes?", graceja ele, com um sorriso irónico. Para outra mulher, ele prossegue com: "Bom dia, minha futura esposa".

Só estas duas frases são suficientes para fazer qualquer espectador de cinema arrepiar-se. E ainda há mais. Colin está frustrado, alegando que as mulheres britânicas são demasiado difíceis de agradar, por isso vai para os EUA, onde aparentemente as mulheres vão ficar tão encantadas com o seu sotaque inglês que ele não terá de trabalhar. Gostaríamos que houvesse mais história para divulgar, mas é só isso.

No final do filme, vemo-lo aterrar num bar em Milwaukee e, mais tarde, levar uma mulher alta e loira para casa, em Inglaterra. Não aprendemos mais nada sobre nenhuma das personagens além de que ele está excitado e ela gosta de sotaques britânicos.

Julieta a beijar o melhor amigo do marido

Juliet (Keira Knightley) a beijar Mark (Andrew Lincoln) por uma razão desconhecida

Logo no início do filme, vemos Juliet (Keira Knightley) casar-se com Peter (Chiwetel Ejiofor, um dos únicos atores de cor no filme). Parecem muito felizes e uma banda toca uma versão de "All You Need Is Love" dos Beatles. Eles partem para o seu "felizes para sempre".

Mas depois, de forma indescritível, o padrinho de Peter, Mark (Andrew Lincoln), intercede. Depois de ver um vídeo de casamento que Mark fez e que consiste inteiramente em grandes planos arrepiantes da cara de Juliet, Juliet apercebe-se de que Mark estava apaixonado por ela - apesar de a tratar com o tipo de desprezo normalmente exercido por um sogro zangado. ("Mas tu nunca falas comigo", diz ela. "Tu não gostas de mim.") E nós, o público, também não sabemos realmente porque é que ele de repente parece amá-la depois de ela se casar com o seu melhor amigo ou porque é que ele precisava de ser tão esquisito em relação a isso.

Tudo isto culmina na cena icónica em que ele aparece à porta dela com cartões de notas, basicamente professando o seu amor por ela. Em teoria, e talvez na altura, este gesto era para ser romântico. Mas que tipo de pessoa vai atrás da mulher do seu melhor amigo e diz-lhe que a ama, especialmente depois de ter feito um filme de assassino em série dedicado a ela?

Isso já seria suficientemente cómico. E, no entanto, por alguma razão, quando ele se afasta, Julieta persegue-o até à porta (tem vergonha, rapariga!) e beija-o, com os olhos a esvoaçar e cheios de luxúria.

Depois, corre para dentro de casa, voltando para junto do marido (o amoroso Peter, de quem não vemos nem ouvimos falar desde o casamento). Nunca sabemos se ele descobre esta traição total de confiança, aparentemente tudo no espírito da época, apesar de Marcos proclamar "No Natal, dizes a verdade". Bah humbug.

"Quem é que é preciso lixar aqui para ter um biscoito de chocolate?", diz o primeiro-ministro

Hugh Grant protagoniza um primeiro-ministro que se sente atraído por uma funcionária

Ah, sim, um poderoso líder mundial (Hugh Grant) a falar sobre comer alguém por uma bolacha de chocolate. A frase é suficiente para provocar um arrepio, mas depois, claro, Natalie (Martine McCutcheon) entra e toda a gente percebe que, sim, ela é a pessoa com quem se tem de fornicar.

Embora a natureza real do seu namoro seja um pesadelo de recursos humanos (como muitas relações românticas são, para ser justa), há outro momento, mais tarde, quando a secretária do primeiro-ministro se refere a Natalie como "a rapariga gordinha" com "coxas enormes". Infelizmente, esta não é a única piada sobre gordos feita à custa de Natalie.

Mas esta em particular ocorre quando o eleito mais poderoso de Inglaterra tenta perguntar se o secretário pode despedir Natalie porque aparentemente a personagem de Hugh Grant não consegue parar de pensar nas "coxas enormes" de Natalie. Note-se que Natalie não fez nada de errado além de simplesmente existir.

De alguma forma, depois de ela deixar o emprego, estes dois acabam por ficar juntos.

Jamie Bennett pede Aurélia em casamento

O personagem de Colin Firth a meio do pedido de casamento, com toda a família e a comunidade de Aurélia atrás dele

Quando a personagem de Colin Firth pede a personagem de Lúcia Moniz em casamento, é suposto ser um momento de triunfo. Ele aparece em casa dela, a falar um Português pouco fluente, e conduzem-na ao seu atual emprego, onde ela está literalmente a trabalhar, e ele pede-a em casamento - ainda em Português pouco fluente. Toda a gente aplaude.

Isto podia ser querido se não fosse o facto de as duas personagens se terem conhecido quando Jamie não sabia falar Português e Aurélia não sabia falar Inglês. Comunicavam através de levantamentos de sobrancelhas e olhares de soslaio. Isso pode ser suficiente para um encontro de uma noite, mas um casamento?

Depois ele vai sozinho, aprende a língua, regressa e pede-a em casamento. Qual é o problema de um jantar e um filme? E ainda não se sabe exatamente porque é que eles gostam um do outro. Nem sequer conseguiram manter uma conversa!

Sarah a ser envergonhada por escolher o irmão em vez de um engate

Laura Linney como Sarah, apaixonando-se lentamente por Karl

Sarah, interpretada por Laura Linney, está apaixonada por Karl, interpretado por Rodrigo Santoro, o diretor criativo da empresa de design gráfico onde trabalha. Ela é seduzida pelo seu cabelo escuro e olhar sensual e, de repente, os dois estão envolvidos na cama.

É então que Michael, o irmão de Sarah, que está internado numa ala psiquiátrica, lhe liga para o telemóvel. Sarah atende, escolhendo o irmão e as necessidades dele em vez das suas.

Pode argumentar-se que isto também é um tipo de romance. Mas, no final do filme, Sarah fica sem parceiro, com um manso "Feliz Natal" de Karl para lhe fazer companhia. Porque é que Karl não compreendeu que o irmão precisava dela? Porque é que Sarah não podia ter os dois - porque é que tem de escolher entre o seu irmão doente mental e um homem bonito?

Estas perguntas continuam sem resposta. É verdade que nem toda a gente tem um "felizes para sempre". Mas a cena de quase sexo entre Sarah e Karl parece que Sarah está a ser castigada por tomar conta do irmão, lançando uma chave fria entre um duo que, de outra forma, seria doce.

John aperta os seios de Judy - ainda que profissionalmente

Martin Freeman e Joanna Page, cujas personagens se encontram como substitutos sexuais

É para a "iluminação", diz o assistente de produção, para que a equipa saiba "quando é que vamos ver os mamilos".

John, interpretado por Martin Freeman, e Judy, interpretada por Joanna Page, são figurantes num cenário de cinema e conhecem-se enquanto substituem as cenas de sexo num filme. O que significa que nós, o público, estamos sujeitos a ver John e Judy a simularem sexo enquanto conversam de forma intensamente estranha.

A justaposição leva a alguns momentos engraçados. Mas nesta cena em particular, Judy é instruída a tirar a camisola enquanto John aperta as mamas dela por trás, aquecendo as mãos com a respiração antes de o fazer. "Prometo que não vou olhar", diz ele, tão respeitosamente quanto pode, dada a situação (onde é que está a coordenadora da intimidade?!).

"E massaja-as, por favor", diz um assistente. Freeman fica com um ar de dor (todos nós estávamos).

Apesar de todo o desgosto, "Love Actually" persiste em parte como uma relíquia de um tempo passado mas também como um lembrete do amor nas férias. No início deste ano, a Variety observou que o filme faz pouco sentido mas que isso faz parte do seu encanto.

"É uma loucura, mas a vida real é uma loucura", escreveu o jornalista Stephen Rodrick. "É confusa e cheia de anormais como Mark e Colin Frissell. Haverá sempre pessoas boas como a Sarah e o Joe, que dão muito mais do que recebem. E, no entanto, atravessamos as festas de Natal e o trânsito no Grove para chegar a casa das pessoas que amamos, por mais loucas que sejam ou por mais danos psicológicos que tenham. Salvamo-nos uns aos outros."

Muitas pessoas sentem o mesmo, daí o relançamento do filme. Talvez essa seja a maior lição que "O Amor Acontece" nos ensina: quando amamos uma coisa, amamo-la, com verrugas e tudo.