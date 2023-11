Lucília Gago esclarece que não se sente "responsável" pela queda do Governo, mas "naturalmente" não revela "teor da conversa" com PR

A procuradora-geral da República Lucília Gago esclareceu, esta quinta-feira que não se sente responsável pela queda do Governo. "Não me sinto responsável por coisa nenhuma", afirmou perante os jornalistas.

Garantindo que "a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público investiga perante a notícia da prática de factos o que deve investigar", Lucília Gago revelou ainda que foi "a Belém a solicitação do Presidente da República".

"Não vou, naturalmente, revelar o teor dessa conversa", afirmou, acrescentando que "é absolutamente normal" ser chamada a Belém por Marcelo, uma vez que é o Presidente da República que a nomeia. No entanto, quando novamente questionada se se sentia responsável pela demissão de Costa, a procuradora reiterou: "Não me sinto, naturalmente, responsável".

Sobre o parágrafo que mencionava António Costa, a procuradora-geral diz que "é um parágrafo que diz com transparência aquilo que estava em causa no contexto da investigação que está em curso", por "necessidade de transparência" sob "pena de, não constando do comunicado, se pudesse afirmar que estava indevidamente a ocultar-se um segmento de maior relevância".

"Não foi em defesa da procuradoria, foi em defesa da transparência que à procuradoria cumpre salvaguardar", esclareceu, acrescentando que "notas para a imprensa são sempre trabalhadas pelo gabinete de imprensa, como foi o caso, e em situações mais melindrosas, mais sensíveis, são acompanhadas de perto - muito de perto - na sua redação, pelo impacto público que naturalmente essas notas".

Lucília Gago explicou ainda que a ausência da Polícia Judiciária nas buscas "já foi esclarecida" e que está relacionado com o facto de "o Ministério Público nesta situação, como em muitas outras, por vezes não é coadjuvado, não há delegação de competência para a realização da investigação numa concreta polícia, órgão de polícia criminal".

Aos jornalistas, a procuradora-geral da República garantiu ainda que "o Ministério Público continuará a fazer as investigações, sem dramatizar, fará aquilo que é a sua função, o seu papel".