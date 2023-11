Procuradora-Geral da República redigiu referência ao primeiro-ministro no comunicado sobre operação Influencer

A decisão de incluir a referência à investigação do primeiro-ministro no comunicado da Procuradoria-Geral da República sobre a operação Influencer foi tomada pela própria procuradora-geral Lucília Gago.

O jornal Expresso revela que os procuradores responsáveis pelo processo não propuseram qualquer referência a esse inquérito, aberto no Supremo Tribunal de Justiça no seguimento de referências a António Costa feitas por suspeitos do caso.

Habitualmente os comunicados da procuradoria são redigidos de acordo com os dados fornecidos pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, mas Lucília Gago quis acrescentar o parágrafo que fazia referência ao primeiro-ministro.

A procuradora-geral quis evitar que o Ministério Público fosse acusado de proteger António Costa.

O jornal revela ainda que o Presidente da República foi o primeiro a saber da inclusão desse parágrafo no comunicado da Procuradoria-Geral e o tema só foi tratado com o primeiro-ministro na primeira conversa que ambos tiveram, no dia 7 de novembro, no Palácio de Belém.