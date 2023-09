Lufthansa confirma interesse na TAP e elogia rotas para a América Latina

Horas depois de o Governo aprovar o decreto-lei de reprivatização da TAP, a Lufthansa vem declarar o seu interesse na venda da companhia aérea portuguesa. Rotas para o Brasil são o principal atrativo.

“Em regra, o Grupo Lufthansa procura sempre ter um papel ativo na consolidação do mercado. É por isso que a venda planeada de uma participação na TAP é interessante para nós“, afirma o grupo numa resposta enviada ao ECO.

“O Grupo Lufthansa e a TAP complementam-se muito bem, especialmente com a rede de rotas da TAP de e para a América do Sul”, acrescenta a companhia alemã.

O Governo aprovou esta quinta-feira a privatização de pelo menos 51% do capital da transportadora portuguesa, reservando 5% para os trabalhadores. O ministro das Finanças deixou claro que os candidatos terão de ser investidores com escala no transporte aéreo ou um consórcio por ele liderado.

Além da Lufthansa, também a Air France – KLM e o grupo IAG, dono da British Airways e Iberia, manifestaram já interesse na operação. Os dois últimos já contrataram assessores financeiros, jurídicos e de comunicação para os apoiar no processo.

Todos aguardavam pelo decreto-lei de reprivatização para declarar mais formalmente que são candidatos à privatização. “Queremos ver as condições da participação na privatização da TAP. Acredito que pode ser interessante para nós”, afirmou Luis Gallego, CEO do IAG, na sua intervenção no World Aviation Festival, esta quarta-feira, em Lisboa.