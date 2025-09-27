Benfica: AG suspensa após sócios impedirem Vieira de falar - TVI

Benfica: AG suspensa após sócios impedirem Vieira de falar

  • Agência Lusa
  • Há 59 min

Presidente da Mesa da AG do Benfica, José Pereira da Costa, viu-se obrigado a interromper a sessão

A Assembleia Geral (AG) do Benfica para discussão e votação do Relatório e Contas da temporada 2024/25 foi suspensa devido a incidentes no interior do pavilhão quando o antigo presidente e candidato às eleições Luís Filipe Vieira ia discursar.

Segundo fonte de uma das candidaturas presente na AG confirmou à Lusa, Luís Filipe Vieira subiu ao palanque do pavilhão do Estádio da Luz para discursar, mas foi imediatamente apupado e assobiado por vários sócios, acabando por não conseguir tomar a palavra.

O momento gerou alguns incidentes entre sócios, segundo a mesma fonte, levando o presidente da Mesa da AG do Benfica, José Pereira da Costa, a interromper a sessão e a suspendê-la até às 13:30.

Além da AG ordinária para apreciar e votar o relatório de gestão e as contas do exercício de 2024/2025, realizar-se-á também uma AG extraordinária, em que será apresentado, discutido e votado o regulamento eleitoral com vista às eleições de 25 de outubro.

Até ao momento, são conhecidos sete candidatos, que terão de oficializar as respetivas listas até 10 de outubro: o atual presidente, Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer, Cristóvão Carvalho e Paulo Parreira.

No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.

