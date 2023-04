“Mentira, logro, indecência, displicência, promiscuidade e desonestidade.” Foi com estes seis termos que o presidente do PSD classificou a gestão do dossiê da indemnização de 500 mil euros paga pela TAP a Alexandra Reis.

Na reação à comissão de Inquérito ao caso, na qual foi ouvida esta terça-feira a ainda CEO da empresa, Christine Ourmières-Widener, Luís Montenegro considerou que existem “escandalosos abusos da maioria absoluta” do PS, acusando os socialistas de instrumentalizarem o Presidente da República, que é visto pelo Governo como um “peão do PS ao serviço da sua agenda”.

Na terça-feira, a CEO da TAP não negou ter chegado à empresa um e-mail do ex-secretário de Estado das Infraestruturas Hugo Mendes a pedir para adiar um voo de Moçambique, que tinha como passageiro o Presidente da República, que, alegadamente, precisava de ficar mais dois dias em Maputo.

Segundo o email, citado pelo deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, Hugo Mendes sublinhava que era importante manter Marcelo Rebelo de Sousa como aliado da TAP. Entretanto o chefe de Estado nega ter feito qualquer pedido para que fosse alterado a referida ligação.

O líder social-democrata criticou especialmente a reunião ocorrida entre os gabinetes dos ministérios das Infraestruturas e dos Assuntos Parlamentares com a CEO da TAP na véspera de uma comissão parlamentar de Economia.

“Os gabinetes de João Galamba e de Ana Catarina Mendes promoveram e participaram numa reunião do PS com a CEO da TAP. São mais dois ministros moribundos. Estes comportamentos, ao estilo DDT (Donos Disto Tudo), expõem um ambiente institucional poluído pelos abusos de poder próprios das visões totalitárias do Estado”, afirmou, falando especificamente daquilo que entendeu ter sido promiscuidade por parte do Governo.

Luís Montenegro pede ao primeiro-ministro uma “posição pública face a estes acontecimentos”, questionando António Costa sobre qual o medo que o faz não dar explicações.

Detalhando as críticas feitas ao Governo, o social-democrata acusou Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação à data da indemnização paga a Alexandra Reis, de ter sido “pedra fulcral” no valor da indemnização, mas que “fingiu nada saber”.

O presidente do PSD reiterou que o “PS está sempre empenhado em enganar o país”, vendo aí o logro referido no início, e que se ali à indecência de um Governo que “não nutre qualquer respeito pela ainda CEO da TAP. Um padrão “que não é digno de um Governo de bem, nem de um Governo de boa-fé”.

“Quando eu for primeiro-ministro comportamentos destes não passarão incólumes”, atirou, sugerindo que há três ministros diminuídos politicamente: Fernando Medina, João Galamba e Ana Catarina Mendes.