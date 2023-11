Montenegro acena com reforma mínima de 820 euros, menos impostos para classe média e tempo de carreira na íntegra para professores. E garante: tem as “contas feitas”, “sem truques”

“Deus nos livre de ter um radical à frente do Governo, Deus nos livre de ter a imaturidade à frente do Governo”. Montenegro aponta em direção a Pedro Nuno Santos (e à sua “cinderela” Mortágua)

Montenegro faz “mea culpa” e promete estar “à altura” de Cavaco: “sei que as pessoas esperam mais de mim do que aquilo que fui capaz de mostrar até agora”

O presidente do PSD definiu este sábado várias prioridades para a campanha eleitoral das legislativas de 10 de março, embora prometa a apresentação de medidas concretas para breve. No 41º Congresso do PSD, Luís Montenegro acenou à classe média com descidas de impostos, aos reformados com subidas nas pensões e aos professores com a reposição integral do tempo de serviço.

Montenegro assegurou que tem as “contas feitas” para quanto custarão todas estas medidas, explicando que as contas certas são “um pressuposto” do PSD, ao contrário daquilo que acontece com os “cristãos-novos” do PS.

“Portugal precisa mais do que nunca de uma classe média forte, motivada e dinâmica. Não pode aceitar esta conceção socialista segundo a qual quem ganha 1200 euros líquidos em Portugal é rico e está em condição de aguentar a carga fiscal que hoje quem trabalha tem de suportar”, afirmou.

Aos idosos, acenou com uma valorização das reformas, concretizando que “até 2028, o rendimento mínimo garantido dos pensionistas portugueses será de 820 euros.

Ao contrário do PS, posicionou Montenegro, com o PSD “a época dos truques vai acabar”. A garantia deixada é de que as contas estão “feitas” para as medidas mais emblemáticas que levará para a disputa eleitoral, como descidas no IRS, acesso gratuito a creches ou a reposição integral do tempo dos professores.

No discurso, houve também uma parte dedicada à necessidade de promover a transparência e erradicar a corrupção, numa referência à Operação Influencer, que ditou a queda do Governo socialista. “Temos de ter um estado mais eficiente, com menos burocracia, porque ela é a porta muitas vezes desses comportamentos desviantes”, disse.