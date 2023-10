Montenegro contra travão às rendas e a querer o Estado como "fiador" dos jovens na compra de casa

Montenegro não divulga voto do PSD sobre o Orçamento do Estado, mas deixa uma pista

O presidente do PSD afirma que não será o Plano de Recuperação e Resiliência a resolver o problema da habitação em Portugal.

Em entrevista na CNN Town Hall Luís Montenegro defende políticas públicas para resolver o problema, que passem pelo Governo ou pelos municípios.

Ainda assim, diz o social-democrata, é preciso condições para os privados, nomeadamente uma diminuição da burocracia, mas também dos impostos, além de “alguma previsibilidade daquilo que possa ser o retorno financeiro do investimento”. Um caso em que vê o Estado a ter um papel de garante de estabilidade.

“Quando o Governo e o PS não contam com o setor privado estão a afunilar o mercado, a dar-lhe menos oferta”, refere, pedindo medidas que atraiam quem pode colocar casas no mercado.

Questionado sobre o possível aumento das rendas, e a aplicação ou não de um travão em 2024, como o primeiro-ministro já disse que não vai existir, Luís Montenegro defende que esse congelamento não deve existir, até porque tem “um efeito perverso”.

“Os senhorios ou fazem contratos novos ou tiram as casas do mercado”, acrescenta, sugerindo que o Estado deve atuar do lado da procura, ainda que admita algumas medidas que deem aos arrendatários uma segurança quanto à decisão.

Ainda na habitação, mas procurando responder à dificuldade que os jovens têm em obter crédito para a primeira habitação, defende o PSD de Luís Montenegro a entrada do Estado como um “fiador” que ajuda esta população.

“O Estado servir de garante para a componente que falta para o financiamento ser a 100%”, acrescenta, dizendo que essa garantia não teria efeitos negativos nas finanças públicas.

Na prática, segundo a proposta do PSD, o Estado empresta o dinheiro que falta para que um jovem ou um casal de jovens necessitem para chegar junto do banco em condição de elegibilidade para um empréstimo.