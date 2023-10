Montenegro defende pacto na saúde para que o "pescador da Afurada" possa ir ao mesmo hospital que "um advogado"

Montenegro não divulga voto do PSD sobre o Orçamento do Estado, mas deixa uma pista

O presidente do PSD quer um “pacto para a saúde que envolva os operadores dos três setores: público, privado e social”. O objetivo, explicou Luís Montenegro na CNN Town Hall, é um “chapéu” que envolva todos os operadores numa gestão de equipamentos, capacidade de resposta e recursos humanos.

O líder social-democrata nota que os médicos que podiam estar a servir o Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão a sair para trabalhar nos outros dois setores. Luís Montenegro ironiza que isso tenha acontecido com um Governo de esquerda, garantindo que não quer desprezar a capacidade do setor público.

“É no tempo em que um partido de esquerda, que em largo tempo esteve coligado com a extrema-esquerda, que o negócio da saúde privada mais floresceu em Portugal”, atira.

A proposta do PSD, esclarece, é que o sistema de saúde "integre a capacidade instalada no SNS, mas também a possibilidade de os servidores do setor privado e social colaborarem na oferta pública subsidiada pelo Estado".

"O PS que quis concentrar a resposta nos serviços do Estado só tem resposta no recurso aos privados, isto é hipocrisia”, acrescenta, dizendo que “um pescador da Afurada deve poder ir ao mesmo hospital privado que um advogado".

Já sobre a recusa dos médicos em realizar horas extra, Luís Montenegro considera que "150 horas é pouco e que qualquer médico as atinge em três, quatro meses", sublinhando que a pressão dentro do SNS "é galopante".

Questionado sobre se faz então sentido que esse número passe para 250 horas extraordinárias, Luís Montenegro não responde, mas diz que "o SNS hoje está em risco de colapsar não por razões financeiras, mas por recursos", garantindo que compreende a luta dos médicos, muitos dos quais se recusam atualmente a cumprir para lá das tais 150 horas extraordinárias por ano.