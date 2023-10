"Ou é 100% rigoroso ou não contam com o PSD". Montenegro acusa Costa de mentir e lembra "calças na mão" do primeiro-ministro sobre novo aeroporto

Montenegro não divulga voto do PSD sobre o Orçamento do Estado, mas deixa uma pista

Há um aeroporto para construir em Lisboa há 50 anos, mas os principais partidos políticos parecem continuar com algumas dificuldades de entendimento. O primeiro-ministro já disse que pretende um consenso com o PSD, mas o líder dos sociais-democratas quer clareza em todo o processo, nomeadamente saber o custo de cada solução e que não seja a Comissão Técnica Independente a decidir essa localização.

Em entrevista na CNN Town Hall Luís Montenegro confessou que alertou António Costa para uma preocupação sobre uma eventual falta de independência daquela comissão técnica. “Não foi isso que acordei com António Costa e com o PS, e António Costa sabe disso”, afirmou.

Sobre as diferentes possibilidades, Luís Montenegro lembra que as obras serão sempre necessárias, com a diferença de que o funcionamento de um único aeroporto implica uma demora de pelo menos 10 anos.

“Isto ou é 100% técnico ou rigoroso, ou não contam com o PSD para coisa nenhuma”, acrescenta, dizendo que o Governo “não manda” na posição social-democrata.

Luís Montenegro afasta, assim, a garantia de que haverá mesmo um acordo, atirando depois que o primeiro-ministro, precisamente no CNN Town Hall, “não disse a verdade toda sobre este processo”.

“António Costa responsabilizou o PSD por não ter concretizado a solução Portela+Montijo. É uma falta à verdade. Quem inviabilizou essa solução foram os parceiros que na altura suportavam o PS e o Governo na Assembleia da República”, diz, acusando câmaras comunistas de terem suspendido o processo.

Foi então que, recorda, “António Costa foi com as calças na mão” falar com o PSD, ao que os sociais-democratas pediram que se fizesse uma avaliação ambiental.

“António Costa veio duas vezes ao PSD pedir ajuda porque não foi competente”, reitera.