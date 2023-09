Queixas contra Luis Rubiales acumulam-se - e não apenas por causa do beijo forçado no Campeonato do Mundo de Futebol

À medida que o furor sobre o indesejado e infame beijo cerca o chefe da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, muitos ficarão surpreendidos ao saberem que a queixa inicial não foi apresentada pela mulher que ele beijou, mas por um homem que assistia em Madrid ao jogo.

Miguel Ángel Galán estava a assistir com orgulho à vitória da Espanha no Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. A sua alegria transformou-se em repulsa quando Rubiales deu aquele beijo na atacante da equipa, Jenni Hermoso.

Em poucos minutos, Galán, diretor do Centro Nacional de Formação de Treinadores de Futebol, estava a redigir uma queixa oficial ao Conselho Superior do Desporto (CSD) do governo espanhol.

"Foi um ato sexista e intolerável. Um ato chauvinista, de um presidente que já era atormentado por escândalos de corrupção e sexismo", disse ele à CNN na quinta-feira. "Estes são os dois problemas estruturais da Federação em Espanha: a corrupção e o sexismo".

Claramente, muita gente em Espanha concorda. Centenas de pessoas manifestaram-se em protesto contra Rubiales. A equipa feminina de Espanha recusou-se a jogar enquanto Rubiales não for afastado. E a própria Hermoso reiterou que não gostou nem consentiu o comportamento grosseiro do seu chefe no Campeonato do Mundo.

"Senti-me vulnerável e vítima de um ato impulsivo, sexista e fora do lugar", afirmou num comunicado.

Inicialmente, Rubiales tentou conter os danos gravando um vídeo com um pedido de desculpas sem convicção. Mas quando isso não aliviou a ira da opinião pública, ele voltou atrás numa reunião da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) amplamente transmitida e recusou-se desafiadoramente a demitir-se, sob os aplausos da audiência maioritariamente masculina. Na sua última declaração, afirmou ter cometido "alguns erros óbvios", mas que tinha sido tratado injustamente.

É necessária uma "regeneração política"

Desde que Galán apresentou a primeira queixa contra Rubiales, a 20 de agosto, o dia da final do Campeonato do Mundo, foram apresentadas mais 15 queixas ao CSD, tanto por organizações como por indivíduos, que vão desde alegações de agressão sexual a abuso de poder, de acordo com um porta-voz do CSD. Em suas declarações mais recentes, Rubiales negou sistematicamente qualquer irregularidade.

Embora ele tenha um papel oficial, extraoficialmente Galán é o inimigo de longa data de Rubiales e da RFEF, onde Galán fez missão de denunciar a corrupção.

Segundo disse à CNN, ele apresentou mais de 50 queixas, algumas das quais levaram à detenção do anterior presidente da federação - Ángel María Villar, que supervisionou o futebol espanhol durante quase 30 anos - por acusações de corrupção. A agitação sobre o beijo, disse ele à CNN, é apenas o começo de uma luta mais longa.

"O que realmente precisa de ser feito agora é ter eleições novas e limpas", disse Galán à CNN, referindo-se à próxima votação para a presidência da Federação Espanhola de Futebol, "para que as mulheres possam participar na instituição. Depois, através destas eleições na Federação, pode finalmente haver uma regeneração política".

À medida que o escândalo cresce, até membros da própria família de Rubiales se viram contra ele. O seu tio, e antigo chefe de gabinete, Juan Rubiales, disse ao jornal espanhol El Mundo que testemunhou o sobrinho a utilizar os fundos da RFEF para organizar festas privadas e escapadelas românticas, bem como a solicitar comissões a funcionários sauditas para organizar a Supertaça de Espanha na Arábia Saudita.

"Não fiquei nada surpreendido com isso", disse Juan Rubiales ao El Mundo sobre o beijo. "É um homem extremamente arrogante que não actua como um Presidente. Em vez de ser um líder político, quis ser um guerreiro que vê fantasmas e inimigos em todo o lado. No final, o seu pior inimigo foi ele próprio".

A CNN contactou Luis Rubiales e a RFEF sobre as alegações feitas por Juan Rubiales. Nenhum deles respondeu.

Quando rebentou o furor do beijo, o Ministério Público espanhol já estava a investigar Rubiales desde o verão passado, por tráfico de influências e subornos, de acordo com documentos do CSD obtidos pela CNN.

Rubiales negou sistematicamente todas as alegações de corrupção no passado.

Ele foi suspenso provisoriamente pela FIFA enquanto decorre uma audiência disciplinar.

"O modelo inteiro tem de mudar"

A RFEF é uma federação tradicional que há muito tempo controla o lucrativo futebol do país. Mas a entrada das jogadoras de futebol nos escalões profissionais e superiores tem sido um catalisador para a mudança, uma vez que elas exigem igualdade de salários e direitos, expondo os problemas estruturais do futebol espanhol, diz Beatriz Álvarez, presidente da La Liga F, a principal liga feminina de Espanha.

"Isto não se resolve com a demissão de Luis Rubiales, requer um processo de mudança e uma reestruturação absoluta do modelo e do conceito da própria Federação de Futebol", disse Beatriz Álvarez. "Penso que há muitas pessoas próximas de Rubiales que promovem este sistema corrupto... É inaceitável, mostra que mais do que o presidente tem de mudar, o modelo inteiro tem de mudar."

Álvarez, ex-jogadora de futebol, também teve seus próprios desentendimentos com Rubiales.

Meses após o início do seu novo trabalho na La Liga, no verão passado, ainda a amamentar um recém-nascido, Álvarez disse que pediu uma reunião por videoconferência com Rubiales. Mas o chefe da Federação recusou, diz Álvarez, dizendo-lhe que se concentrasse em ser uma boa mãe em casa e que delegasse as suas tarefas de trabalho em alguém que pudesse encontrar-se pessoalmente com ele no seu escritório.

O beijo indesejado no Campeonato do Mundo, diz ela, é apenas uma extensão desta mesma atitude.

"Não me surpreendeu. É um retrato de quem é realmente Luis Rubiales: a pessoa que alguns de nós conheciam em privado, mas que agora o mundo inteiro pode realmente ver", disse à CNN. "Acredito que é justiça divina que seja o futebol feminino, que (ele) ignorou durante toda a sua carreira, que esteja finalmente a retirar este homem da Federação".