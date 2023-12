Luis Rubiales acusado de tocar indevidamente nas jogadores inglesas na final do Campeonato do Mundo

A presidente da Federação Inglesa de Futebol (FA), Debbie Hewitt acusou Luis Rubiales de ter tocado indevidamente nas jogadoras inglesas na final do Campeonato do Mundo da FIFA na Austrália.

As alegações tornaram-se públicas na quarta-feira, depois de a FIFA ter publicado as razões que levaram a proibir o antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol de "todas as actividades relacionadas com o futebol" durante três anos - uma decisão tomada em outubro.

Hewitt, que se encontrava ao lado de Rubiales na cerimónia de entrega de medalhas após o jogo, em agosto, fez uma série de alegações, referindo que o seu tom tinha sido "desagradável e desnecessariamente agressivo" quando lhe foi dito pelos funcionários para não se deslocar para uma posição mais proeminente.

De acordo com a FIFA, Hewitt disse que Rubiales "tocou e acariciou o rosto da jogadora inglesa Laura Coombs, o que [o presidente da FA] achou um pouco estranho e, em seguida, aparentemente beijou com força o rosto da jogadora inglesa Lucy Bronze".

Profundamente desconfortável

Hewitt acrescentou que "se sentiu profundamente desconfortável e embaraçada" com a forma como Rubiales cumprimentou as jogadoras espanholas, o que incluiu bater nas nádegas de uma delas.

Ela também notou que Rubiales beijou a jogadora espanhola Jennifer Hermoso "total e forçosamente na boca", o que a deixou "ligeiramente chocada", pois ficou claro para Hewitt que o incidente não foi consensual.

"A agressão e a força pareceram-lhe inadequadas e fora de lugar", acrescentou Hewitt.

Rubiales, 46 anos, descreveu o beijo como "mútuo" - uma afirmação que Hermoso negou, dizendo que ela não consentiu e não foi respeitada.

Na sua resposta, de acordo com a FIFA, Rubiales disse que era "nojento" que Hewitt o descrevesse como "uma espécie de cretino", acusou-a de "mentiras" flagrantes, disse que ela "fala por ignorância" e que a sua declaração geral "presta um mau serviço à sua posição como presidente da Federação Inglesa".

A FIFA rejeitou a avaliação de Rubiales na conclusão, dizendo que não tinha motivos para duvidar das observações de Hewitt.

A FIFA também observou que em nenhum momento Rubiales se desculpou explicitamente por suas ações, limitando-se a afirmar que elas "não deveriam ter acontecido".

Rubiales também foi visto a agarrar as suas virilhas enquanto celebrava a vitória de Espanha, refere a decisão.

O painel disciplinar disse que o comportamento de Rubiales era "indesculpável e inaceitável".

O Comité sublinhou que "se sentiu tentado a impor sanções mais severas, tendo em conta a seriedade e a gravidade dos incidentes em causa, bem como o profundo impacto negativo que as acções do arguido tiveram na imagem da FIFA, do futebol feminino e do desporto feminino em geral.

"No entanto, e mesmo com fortes hesitações, o Comité Disciplinar ficou convencido de que a imposição de tal medida teria o necessário efeito dissuasor sobre o arguido."

Rubiales está atualmente a ser investigado por "crimes de agressão sexual e coerção", num processo movido pelo Ministério Público espanhol. Demitiu-se em setembro, após semanas em que se recusou a abandonar o cargo.

No mês passado, Rubiales compareceu em tribunal e, segundo o Ministério Público espanhol, respondeu às perguntas do juiz e de todas as partes envolvidas e negou as acusações.

Em resposta à sua proibição de três anos, Rubiales disse nas redes sociais em outubro que iria recorrer da decisão da FIFA "para que a justiça seja feita e a verdade apareça".