"Vexou e agrediu uma mulher": ministra pede demissão de Rubiales

Perto da rainha e de mãos nos genitais: nova polémica com Luis Rubiales depois do beijo a Jenni Hermoso

A ministra do Trabalho e da Economia Social de Espanha veio pedir a demissão do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Yolanda Díaz, que foi apanhada no meio das negociações para a formação de um novo governo, disse que “o Sumar [o seu partido] condena veementemente o que vimos e segue pedindo a demissão do senhor [Luis Rubiales], que vexou e agrediu uma mulher”. “As suas desculpas não servem, de todo”, acrescentou a também segunda vice-presidente do governo espanhol, que ainda está em funções.

Trata-se de mais uma reação política a um caso que está a abalar Espanha num momento que devia ser de festa. A seleção feminina venceu o campeonato do mundo mas uma atitude do mais alto dirigente da federação roubou toda a atenção. Luis Rubiales decidiu dar um beijo na boca a Jenni Hermoso, uma das melhores jogadoras da equipa espanhola, na altura da entrega das medalhas. O presidente da RFEF até começou por chamar “otários” a quem o criticou, mas já se veio retratar do seu ato.

Antes de Yolanda Díaz, também as ministras da Igualdade, Irene Montero, e dos Direitos Sociais, Ione Belarra, tinham vindo condenar o caso. "Se fazem isto com toda a Espanha a ver, o que farão em privado", disse Ione Balarra, que não teve pruridos em falar em "violência sexual", tal como fez Irene Montero.

Lo que todas pensamos, si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar. Un abrazo a las CampeonAs! https://t.co/FLExIstMDl — Ione Belarra (@ionebelarra) August 20, 2023

Luis Rubiales não consegue fazer com que a polémica pare. Após o vídeo do beijo a Jenni Hermoso saiu um vídeo em que o presidente da RFEF aparece a tocar nos genitais como forma de celebração pela vitória. Um ato realizado quando ainda estava no camarote ao lado da rainha Letizia e da infanta Sofia.

Do mundo do futebol uma das reações mais vincadas surgiu de Iker Casillas - antigo guarda-redes do FC Porto e que já teve aspirações a ser presidente da RFEF, tendo acabado por deixar cair a candidatura. Sem se referir a nomes, o antigo internacional espanhol escreveu apenas um comentário irónico: "Então, já alguém se demitiu?".