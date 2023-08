Decisão tomada: Rubiales demite-se esta sexta-feira

Perto da rainha e de mãos nos genitais: nova polémica com Luis Rubiales depois do beijo a Jenni Hermoso

Depois de vários dias de pressão mediática e política, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) está mesmo de saída. Luis Rubiales não aguentou as várias polémicas em torno da final do campeonato do mundo de futebol feminino, em que a seleção espanhola saiu vencedora.

De acordo com o El País, Luis Rubiales já comunicou à sua equipa que vai apresentar a demissão esta sexta-feira, numa decisão que foi tomada esta quinta-feira de tarde, depois de uma reunião em que também estiveram os representantes regionais do futebol espanhol.

A decisão surge para que seja Luis Rubiales a demitir-se, antecipando uma possível decisão do Conselho Superior dos Desportos, que está a analisar o caso e que podia vir a suspender o dirigente.

Escreve o El País que o presidente da RFEF não tinha a intenção de se demitir, só que a sucessão de críticas e a perda de apoios no futebol espanhol e mundial acabou por tornar irreversível a decisão.

Entre as várias críticas que se levantaram estão mesmo ministras, entre as quais a também segunda vice-presidente do governo, Yolanda Díaz, que pediu mesmo a demissão de Luis Rubiales.

De resto, uma das três queixas já recebidas pelo Conselho Superior dos Desportos partiu do Sumar, partido da governante. O inquérito disciplinar aberto pela FIFA foi a situação-limite no caso, acabando por empurrar para fora da federação o dirigente que a presidia desde 2018.

Em causa estão várias situações, mas a maior polémica foi causada pelo beijo dado a uma das jogadoras da seleção, Jenni Hermoso, durante a entrega das medalhas.

A atleta confessou que não gostou da situação, motivando um pedido de desculpas do dirigente, que não deixou de estar sob fogo por isso.

Além do beijo polémico, Luis Rubiales foi ainda filmado a fazer um gesto obsceno logo após a final da partida entre Espanha e Inglaterra, que terminou na coroação das espanholas como campeãs do mundo.