Perto da rainha e de mãos nos genitais: nova polémica com Luis Rubiales depois do beijo a Jenni Hermoso

Não param de surgir polémicas com o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Depois do beijo na boca a uma das estrelas da equipa que foi campeã do mundo de futebol feminino, surgiram novas imagens relativas à presença de Luis Rubiales na final do torneio.

Minutos antes de ter dado um beijo a Jenni Hermoso, gesto pelo qual até já se desculpou, o dirigente foi protagonista de um gesto obsceno quando ainda estava na tribuna.

A poucos metros da rainha Letizia e da infanta Sofia, Rubiales tocou com as mãos nos genitais, celebrando dessa forma a conquista no mundial.

Más imágenes lamentables de Luis Rubiales en la final del Mundial de fútbol femenino. Ayer en el palco de autoridades tocándose sus partes. pic.twitter.com/jx0rcAdvky — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 21, 2023

O presidente da RFEF vê-se assim envolvido em nova polémica. Sobre o beijo a Hermoso começou por chamar "otários" a quem o criticou, mas depressa fez marcha-atrás para reconhecer que tinha errado nesse momento.