Rubiales comenta beijo a jogadora espanhola e critica “otários”: “São apenas dois amigos a celebrar algo. Não estamos aqui para tretas”

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, comentou o momento polémico da cerimónia de consagração das jogadoras espanholas como campeãs do mundo, durante a qual beijou Jenni Hermoso na boca.

Rubiales afirmou que o beijo foi “algo sem maldade” e criticou os “otários” que querem perder tempo com “disparates”.

“O beijo com a Jenni? Os idiotas estão por todo o lado. Quando duas pessoas têm uma demonstração de afeto sem importância, não podemos dar ouvidos à idiotice. Somos campeãs e é isso que eu defendo", disse Rubiales à COPE.

"Não vamos dar ouvidos a idiotas e pessoas estúpidas, a sério. São apenas dois amigos a celebrar algo. Não estamos aqui para tretas”, continuou o líder da federação espanhola, que pediu para ignorar os “otários” que não sabem ver o lado positivo das coisas e que perdem tempo com “disparates”. “Há mais tolos do que janelas. Escutemos os que não são parvos. É uma coisa sem maldade e uma coisa tola, se as pessoas querem perder o seu tempo com isso...”, concluiu.

O momento do beijo entre Rubiales e Hermoso incendiou as redes sociais, onde muitos questionam a atitude de Luis Rubiales pouco antes da entrega do troféu. A Internet critica o beijo, assumindo-o como uma atitude machista. Não só pelo beijo, mas também pelos toques noutras jogadoras, considerados excessivos – e que não teriam lugar caso as atletas fossem homens.

O momento não ficou sem resposta da jogadora. Jenni Hermoso acabou por comentá-lo, entre risos, num vídeo: "Eh, não gostei nada, eh", disse, não se sabendo se levou o gesto a mal ou não.