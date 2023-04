O presidente do Brasil, Lula da Silva, condecorou o primeiro-ministro português, António Costa, com a Grã-Cruz da Ordem de Rio Branco, que é o grau mais alto dessa ordem atribuído a chefes de Estado e de Governo.

Este ato aconteceu no sábado à tarde, durante a 13ª Cimeira Luso Brasileira, que se realizou no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

As imagens de António Costa a ser agraciado por Lula da Silva constam de um vídeo divulgado esta segunda-feira de madrugada na conta oficial do chefe de Estado brasileiro da rede social Twitter, no qual se faz um rápido balanço do primeiro dia de visita de Estado a Portugal.

13 acordos e retomada de relações. Assim foi nosso primeiro dia em Portugal. Amanhã tem mais! Boa noite. 🇧🇷🇵🇹



🎥: Audiovisual/PR pic.twitter.com/xHQiLm8zTI — Lula (@LulaOficial) April 24, 2023

Na 13ª Cimeira Luso Brasileira, os governos de Portugal e do Brasil assinaram 13 instrumentos jurídicos de cooperação bilateral, acordos que abrangem áreas como a educação, justiça, saúde, economia e cultura.

No final da cimeira, o primeiro-ministro saudou a “nova vontade” do Brasil, com o presidente Lula, em participar na Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP) e considerou que se está perante “um virar de página” nas relações bilaterais.

António Costa está segunda-feira de manhã com Lula da Silva na abertura do Fórum Empresarial Portugal-Brasil, em Matosinhos.

Ao fim da manhã de segunda-feira, o Presidente do Brasil e o líder do executivo português visitam, em Alverca, as Oficinas Gerais de Material Aeronáutico (OGMA).

Depois, pelas 16:00, António Costa assiste, no Palácio Nacional de Queluz, à entrega pelos chefes de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Brasil do Prémio Camões a Chico Buarque.