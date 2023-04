A sessão de boas-vindas a Lula da Silva na Assembleia da República, no dia 25 de abril, arranca às 10:00 e terá discurso do Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, do Presidente da Assembleia da Repúblicam, Augusto Santos Silva, e do presidente brasileiro.

Só depois dessa sessão e dos discursos arrancará a sessão solene do 25 de Abril, pelas 11:30. Lula foi convidado a ficar no Parlamento para assistir a esta sessão, mas ainda não respondeu ao convite.

Recorde-se que a presença de Lula da Silva no Parlamento no dia 25 de Abril gerou muita polémica, com a conferência de líderes a decidir separar as duas sessões.

A visita de Estado do presidente brasileiro irá decorrer entre 22 e 25 de abril.

Após as críticas à direita, o presidente da Assembleia da República revelou, no início de março, que Lula da Silva ia ser recebido no Parlamento com uma sessão solene de boas-vindas, numa sessão à parte das comemorações do 25 de Abril.