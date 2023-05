Lula diz que Venezuela é “vítima de narrativa de antidemocracia e autoritarismo”

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou na segunda-feira que a Venezuela é “vítima de uma narrativa de antidemocracia e autoritarismo”. A declaração foi feita ao lado do presidente Nicolás Maduro, que visita o Brasil após oito anos.

“Se eu quiser vencer uma batalha, preciso de construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, de antidemocracia e do autoritarismo”, disse Lula, dirigindo-se a Maduro.

De acordo com o presidente, cabe à Venezuela “mostrar a sua narrativa para que as pessoas possam mudar de opinião”. “Eu vou a lugares onde as pessoas nem sabem onde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem um problema na democracia. É preciso que você construa a sua narrativa e eu acho que, por tudo o que conversámos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a que eles têm contado contra você”, disse Lula.

Ainda segundo Lula, é inexplicável serem aplicadas sanções económicas à Venezuela. “Está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente e a Venezuela volte a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre, diga quem é que vai governar aquele país”, acrescentou.

“É só isso que tem de ser feito e então os nossos adversários vão ter que pedir desculpas pelo estrago que fizeram na Venezuela”, completou Lula.