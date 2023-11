Aluno esfaqueia colega no pescoço com faca de cozinha dentro de escola no Lumiar

Um jovem de 16 anos foi detido numa escola de Lisboa, depois de ter esfaqueado um colega dentro do estabelecimento de ensino.

De acordo com a PSP, tudo aconteceu pelas 16:05, na freguesia do Lumiar, depois de uma discussão entre ambos.

O agressor saiu da escola e foi a uma loja ali perto para comprar duas facas de cozinha. Voltou a entrar na escola, sem que ninguém reparasse nas armas brancas, e agrediu o colega.

O suspeito entrou na escola já depois de o terem aconselhado a ir para casa. “Munido de facas, de forma oculta, chamou a vítima para terminar o diálogo num WC da escola”, refere a PSP.

Foi nessa casa de banho que acabou por desferir um golpe no pescoço da vítima com uma das facas. O jovem agredido refugiou-se no interior de uma sala onde decorriam aulas, protegendo-se com a ajuda de uma professora.

Apesar disso o agressor não parou, acabando por também ter ferido a professora, que tentava ajudar o aluno agredido.

Já fora da escola o suspeito voltou a desferir um golpe no pescoço do mesmo aluno que já tinha agredido, e que caiu inanimado no chão.

“Antes de se colocar em fuga o suspeito ainda desferiu um pontapé na cabeça da vítima”, acrescenta a PSP, que entretanto o deteve, tendo sido aplicada prisão preventiva.