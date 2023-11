Lusíadas Saúde compra clínicas Dr. Well’s à Sonae

A Lusíadas Saúde avançou com a compra das clínicas Dr. Well’s, que eram atualmente detidas pela MC do grupo Sonae, dono da cadeia de supermercados Continente, segundo avançou o grupo esta sexta-feira. Operação deve estar concluída no início do próximo ano.

“Com esta operação, a Lusíadas Saúde reforça a sua aposta no mercado da medicina dentária, onde as 22 clínicas da marca Dr. Well’s passam a integrar a oferta da rede Lusíadas, que contará com mais de 30 unidades em todo o país e chegará a novos distritos, como por exemplo Viana do Castelo, Vila Real, Coimbra ou Leiria”, indica o grupo em comunicado.

Esta operação “está ainda sujeita à prévia aprovação da Autoridade da Concorrência, sendo expectável uma decisão durante o primeiro trimestre de 2024″.

A Sonae vende assim a rede de clínicas de Medicina Dentária, Estética e Capilar, grande parte das quais se localizava em centros comerciais, como o Colombo, NorteShopping e o OeirasParque, enquanto outras estavam inseridas em supermercados do Continente.