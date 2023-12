EDP vai fazer um desconto maior em parcela do preço da luz. Cai 21%

AEDP Comercial vai descer em 21% o preço de uma das componentes do preço da luz, a “Energia e Estrutura Comercial”, indica fonte oficial da empresa ao Eco/Capital Verde. A quebra dá-se no próximo ano e compara com o valor atual desta componente. O impacto no preço final, contudo, não é ainda conhecido.

Esta atualização é feita depois de, na sexta-feira dia 15 de dezembro, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos ter anunciado as tarifas que estarão em vigor no mercado regulado no próximo ano. Estas tarifas irão subir 2,9% em 2024 face a 2023, e têm uma componente em comum com as tarifas do mercado livre: a parcela que cobra o Acesso às Redes.

Face às alterações apresentadas pelo regulador na sua decisão, a EDP, que previra em setembro uma descida de 15% na componente da Energia dos seus preços, decidiu refazer as contas e aplicar-lhe um desconto maior, de 21%.

Na mesma ocasião, em novembro, a EDP anunciou que o gás teria, em janeiro, uma descida de 2% no preço final. Sendo que o regulador da energia publica as tarifas do gás em outubro, em novembro a EDP já tinha todos os dados para fazer esta previsão.