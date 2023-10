CNN estreia novo programa dedicado ao imobiliário

A CNN Portugal terá um novo programa dedicado ao mercado imobiliário a partir do início de novembro. Chama-se “M2 Metro Quadrado” e resulta de uma colaboração com a plataforma Vida Imobiliária. A apresentação do programa teve lugar esta quarta-feira em Lisboa.

Além de mostrar as ofertas de habitação disponíveis no mercado, vai ajudar os telespectadores com dicas sobre financiamento, gestão de condomínios e seguros da casa. A primeira temporada contará com 10 episódios.

“A CNN Portugal é um canal de notícias, mas precisamos de conteúdo complementar. O ‘M2 Metro Quadrado’ é o programa que nos faltava. Faz todo o sentido na CNN”, destacou Frederico Roque de Pinho, diretor-executivo da CNN Portugal.

Já António Gil Machado, diretor da Vida Imobiliária, explicou que o programa resulta de uma reflexão com vários anos. “No momento em que o tema da habitação está tão em agenda, tão nas boas do mundo, é ainda mais oportuno lançar um programa como este”, argumenta.

É lembrado que este programa se destina a todas as famílias, não apenas àquelas que procuram casa, com explicações simples e dicas sobre os assuntos que todos os proprietários ou inquilinos têm de lidar no seu dia-a-dia, do financiamento às questões do condomínio.

Paulo Ferreira, produtor de “M2 Metro Quadrado”, espera que este programa possa “contribuir para a literacia sobre este tema que é central nas nossas vidas”.