Maddie: PJ prepara-se para realizar novas buscas na barragem do Arade

Pais de Maddie McCann “desapontados” com decisão do Tribunal dos Direitos Humanos que iliba justiça portuguesa

A Polícia Judiciária prepara-se para realizar novas buscas na barragem do Arade, no Algarve, a cerca de 50 quilómetros da Praia da Luz, no âmbito do desaparecimento de Maddie, há 16 anos.

Segundo apurou a CNN, no local estão, neste momento, elementos da PJ a preparar as buscas que vão ter início na terça-feira, como a montagem de uma tenda.

A PJ já tinha realizado buscas neste local em 2008 e então os mergulhadores encontraram umas ossadas, que seriam de animais.

O regresso à barragem do Arade foi a pedido da polícia alemã, confirmou ainda a CNN.

Em abril de 2022, o alemão Christian Brückner, principal suspeito pelo desaparecimento da criança britânica, foi constituído arguido.

Desta feita, as buscas não serão realizadas na água. Os inspetores vão procurar objetos que possam ter interesse para investigação ou afastar hipóteses.

A previsão para a realização destas buscas é de dois dias no máximo.