Caso Maddie: Tudo o que se sabe sobre as novas buscas na Barragem do Arade

Foi há 16 anos que Maddie McCann desapareceu alegadamente enquanto dormia no quarto de um aldeamento turístico na Praia da Luz, em Lagos. Esta terça-feira, crachás da Polícia Judiciária voltaram a invadir o Algarve. O que é que mudou agora, 5.846 dias depois do alegado crime?

O caso continua sem respostas, mas, esta segunda-feira, cerca de dez investigadores da Polícia Judiciária e vários elementos dos Bombeiros de Silves estiveram no perímetro da Barragem do Arade, a cerca de 50 quilómetros do último local onde a criança britânica foi vista. Ali, foi agora montada uma tenda e um posto de comando que terá como propósito coordenar a nova operação de buscas no local.

A reabertura da investigação naquela zona e o retomar das buscas surgem após um pedido das autoridades alemãs e deverão durar dois ou três, sendo que esta segunda-feira foi dedicada apenas à parte logística. A operação só deverá ter início na terça-feira e prevê-se que termine na quarta-feira. No terreno, a Polícia Judiciária vai contar com a presença de investigadores ingleses da Scotland Yard e alemães da BKA, que terão somente funções de observação.

Através de um comunicado enviado à redação da TVI, a Polícia Judiciária confirmou que "no âmbito da cooperação internacional, nos próximos dias, na região do Algarve, irão ser efetuadas novas buscas, coordenadas pela Polícia Judiciária, a pedido das Autoridades Alemãs (BKA) e com a presença das autoridades inglesas". A autoridade nacional confirma que as diligências estão ligadas ao desaparecimento de Maddie,em 2007, e que têm como propósito o "cabal esclarecimento da situação".

Sacos com ossadas na barragem do Arade

Em 2008, a Barragem do Arade já tinha sido alvo de buscas. Contudo, esta operação não foi policial, mas sim particular. As diligências foram financiadas por um advogado que tinha como base as teorias de uma vidente. Na altura, os mergulhadores chegaram a recuperar ossadas dentro de uns sacos de plástico mas, apesar do alarido momentâneo, chegou-se à conclusão de que se tratavam de esqueletos de gatos.

A Barragem do Arade voltou a ganhar relevância, em 2020, quando Christian Bruckner passou a ser visto como o principal suspeito do desaparecimento de Maddie MacCann. O alemão viveu em várias casa arrendadas no Algarve, mas Bruckner tinha também uma autocaravana e passava longas temporadas no Arade. Dizia mesmo que era o seu "paraíso".

Novas buscas e um pedido alemão

A operação que agora decorre resulta de uma decisão europeia de investigação - as antigas cartas rogatórias -, dirigida pelas autoridades da Alemanha a Portugal. Para além da Barragem do Arade, também várias casas, poços e noras foram investigadas no Algarve, a pedido das autoridades alemãs.

Bruckner tem, atualmente, 45 anos e está a cumprir pena de prisão em Kiel, na Alemanha, por outro crime. O principal suspeito do desaparecimento de Maddie MacCann foi acusado, em outubro de 2022, de três crimes de violação e dois de abusos sexuais de crianças em território português, cometidos entre 2000 e 2017.

A Procuradoria de Brunswick adianta, no entanto, que as acusações deduzidas contra Bruckner não estão relacionadas com o caso do desaparecimento da menina britânica quando passava férias com os pais na Praia da Luz.

A polícia alemã já anunciou que vai publicar um comunicado de imprensa, em alemão, às 10:00 desta terça-feira (mesma hora em Portugal continental). Também elementos da Scotland Yard estão a caminho e vão observar as buscas em território nacional.