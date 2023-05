Irmã de Maddie McCann fala pela primeira vez em público, 16 anos depois: “É uma ocasião muito triste”

A irmã mais nova de Madeleine McCann falou pela primeira vez em público do desaparecimento da jovem. Foi esta quarta-feira à noite, numa vigília em Rothley, Leicestershire, que recordou a jovem e assinalou os 16 anos do desaparecimento, na Praia da Luz, no Algarve.

Ao lado dos pais, Amelie, agora com 18 anos e prestes a entrar na universidade, agradeceu a presença de família, amigos e desconhecidos que se juntaram para recordar Maddie: “É bom ver todos juntos aqui hoje. Mas é uma ocasião muito triste”.

É a primeira vez que Amelie é fotografada e há quem defenda que a imagem da jovem pode dar uma ideia de como Maddie pode parecer agora, se estiver viva.

De acordo com os meios de comunicação britânicos, o irmão gémeo de Amelie não compareceu na cerimónia.

Quem esteve presente foi Fiona Payne, amiga de Kate e uma das pessoas que estava na Praia da Luz com o casal McCann e que estava no jantar no restaurante quando Maddie desapareceu do quarto de hotel onde estavam alojados.