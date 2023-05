Caso Maddie: Tudo o que se sabe sobre as novas buscas na Barragem do Arade

Terminaram as buscas realizadas pela Polícia Judiciária na barragem do Arade, perto de Silves. Depois de três dias à procura de pistas que possam ajudar a resolver o caso do desaparecimento de Madeleine McCan, a operação chegou ao fim esta quinta-feira.

Nas buscas também participavam membros das autoridades britânicas e alemãs, tendo em conta que o principal suspeito continua a ser o alemão Christian Brückner.