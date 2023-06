Apenas três aviões conseguiram aterrar hoje à tarde na Madeira

Apenas três aviões conseguiram aterrar hoje à tarde no Aeroporto da Madeira, cujo movimento está condicionado devido ao vento forte que se regista na ilha e que já levou ao cancelamento de cerca de 40 ligações, segundo a ANA.

Na página oficial na Internet da ANA-Aeroportos de Portugal é indicado entre as 16:45 e as 18:46 aterraram três voos da TuiFly, provenientes de Hannover (16:45 horas), Munique (17:01 horas) e Dusseldorf (18:46).

As três aeronaves conseguiram depois descolar com destino às mesmas cidades alemãs entre as 18:00 e as 19:49.

A ANA indica também como canceladas mais de 20 aterragens de diversas companhias que operam para a Madeira, oriundas de diferentes destinos, e as correspondentes descolagens programadas.

Dois voos da Ryanair, um da British Airways e outro daTuiFly divergiram para outros aeroportos.

A situação meteorológica está a afetar milhares de passageiros.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um comunicado alertando para “um episódio de tempo quente e seco no arquipélago” da Madeira, adiantando que são expectáveis temperaturas máximas que podem atingir os 35 graus centígrados na costa sul.

“Estarão em vigor avisos de tempo quente a partir de domingo dia 25, com nível máximo Laranja nos dias 26 e 27 [segunda e terça-feira], prevendo-se que o episódio persista pelo menos até quinta-feira dia, 29”, lê-se no comunicado do IPMA.

Ainda segundo o IPMA, este “período será também marcado por uma intensificação do vento, em especial em zonas elevadas” e os por valores da humidade relativa muito baixos que podem potenciar o aumento do risco de incêndio.

“Adicionalmente, no mesmo período poderá haver o transporte de poeiras em suspensão até ao arquipélago da Madeira devido ao fluxo persistente de leste”, é acrescentado na nota.