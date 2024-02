Caso da Madeira: PJ vigia encontro no aeroporto e apanha 2500 euros na mala de autarca

Dias antes da operação da Madeira, a PJ já tinha o presidente da câmara do Funchal e dois empresários sob vigilância, dia e noite, para evitar surpresas e conseguir deter os três alvos à mesma hora, na manhã de 24 de janeiro. Na véspera, o empresário Avelino Farinha decidiu viajar da Madeira para o continente e no mesmo dia, em sentido contrário, o autarca Pedro Calado regressava do continente para o arquipélago.

Equipas de vigilância acompanharam discretamente os dois, sabe a CNN Portugal – e testemunharam um encontro no aeroporto de Lisboa. A investigação suspeita ter sido ali que o empresário entregou o último suborno ao autarca antes de serem detidos – 2500 euros em notas num envelope, que no dia seguinte a PJ, durante as buscas, ainda foi encontrar dentro de um troley, a mala de viagem que fora usada por Pedro Calado.

Quanto a Avelino Farinha, que a Unidade de Combate à corrupção foi deter ao hotel Sheraton, em Lisboa, tinha mais 5000 euros na sua posse na altura da busca. Estes foram os últimos elementos recolhidos pela investigação sobre os suspeitos - sobre os quais, segundo o juiz de instrução Jorge Melo, não há qualquer indício da prática de qualquer crime.

Durante as buscas, recorde-se, a PJ ainda encontrou mais 10 mil euros em notas na posse do autarca; e 20 mil na posse da mãe de Pedro Calado, considerada testa-de-ferro do filho, que guardava em casa 46 notas de 200 euros dentro de um envelope com o logotipo da Câmara do Funchal. Há, ainda, dezenas de milhares de euros sob suspeita que circularam em contas bancárias, como os 67 mil que um motorista da Câmara depositou na conta do autarca.

O Ministério Público vai recorrer da decisão do juiz, procurando que o Tribunal da Relação reconheça a existência de indícios de corrupção.