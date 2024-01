Corrupção na Madeira: Miguel Albuquerque pede para ser ouvido no processo em que é arguido

Corrupção na Madeira: as férias de luxo oferecidas a Albuquerque e família no Savoy

Corrupção na Madeira: as férias de luxo oferecidas a Albuquerque e família no Savoy

Miguel Albuquerque fez chegar um requerimento ao Ministério Público a pedir para ser ouvido no âmbito do processo em que foi constituído arguido, apurou a CNN Portugal.

De resto, já em 2021 o presidente do governo regional da Madeira, agora demissionário, se tinha disponibilizado para prestar declarações.

Contactado pela CNN, o advogado Pedro Barosa, que representa Miguel Albuquerque, confirmou o requerimento que deu entrada no DCIAP.

O até aqui presidente do Governo Regional foi constituído arguido no âmbito de um processo em que são investigadas suspeitas de corrupção na Madeira e que levou à detenção do presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado (PSD), e de dois empresários ligados ao setor da construção civil e do turismo.