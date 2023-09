Projeção Católica/RTP: coligação liderada por Miguel Albuquerque vence eleições na Madeira

A coligação "Somos Madeira", do PSD/CDS-PP é projetada como a vencedora das eleições regionais na Madeira, que se realizaram este domingo.

De acordo com a projeção da Universidade Católica/RTP, divulgada às 19:00 horas, a coligação liderada por Miguel Albuquerque está à frente, com 44 a 48% dos votos, o que, no limite mínimo, não lhe permite a maioria absoluta.

Com este resultado, a coligação formada pelos dois partidos que atualmente governam a região consegue entre 23 e 26 mandatos, quando são necessários 24 para garantir a maioria absoluta no parlamento, que tem um total de 47 assentos.

Segundo a mesma projeção, o PS consegue entre nove a 12 deputados (18% a 21%), o JPP quatro a seis (9% a 12%) e o Chega – que nunca esteve representado no parlamento do arquipélago - três a cinco (8% a 10%).

IL, que também nunca esteve representada no hemiciclo, CDU e BE alcançam, cada um, um mandato, enquanto o PAN surge com zero a um.

A IL tem entre 2% e 4% dos votos, e tanto a CDU (PCP/PEV) como o Bloco de Esquerda (que já teve deputados regionais) ficam entre os 2% e 3%. O PAN, que esteve representado na assembleia apenas num mandato, consegue entre 1% e 3%.

Nas anteriores regionais, em 2019, os sociais-democratas elegeram 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976, e formaram um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados).

O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.

"Temos boas possibilidades de ter uma maioria absoluta": a reação do PSD

Jaime Filipe Ramos, líder parlamentar do PSD Madeira, já reagiu à primeira projeção divulgada, manifestando-se otimista com a possibilidade de uma maioria absoluta no Governo Regional.

"Esta projeção diz-nos, em primeiro lugar, que vamos ganhar as eleições. Em segundo, que temos boas possibilidades de ter uma maioria absoluta. E em terceiro diz-nos que temos uma diferença superior a 20 pontos percentuais do segundo classificado, o que revela que a solução para a governação está sempre nesta coligação", destaca, enumerando assim os vários pontos positivos que destaca desta projeção.

Para o líder parlamentar, o importante é garantir estabilidade política na Região Autónoma da Madeira. "E esta projeção mantém esta estabilidade política na região", vinca.

Questionado sobre o ultimato de Miguel Albuquerque, que esta semana garantiu que, sem maioria absoluta, não governava, Jaime Filipe Ramos assume que essa é "uma responsabilidade política. "Quem está nestas noites eleitorais tem de assumir as suas responsabilidades."

PS aguarda "serenamente" pelos resultados

Do lado do PS - que, a confirmarem-se estes resultados, sofre uma queda eleitoral na Madeira - o secretário-geral regional Gonçalo Aguiar afirma que "ainda é muito preliminar falar sobre os resultados finais" destas eleições. "Ainda existem muitas margens que poderão ser mais ou menos positivas", diz.

Por isso, "compete-nos aguardar serenamente pelos resultados", declara aos jornalistas.