Polícia Judiciária entrega material às autoridades alemães para investigar desaparecimento de Maddie

O material de investigação recolhido pelas autoridades durante as buscas realizadas na Barragem do Arade para tentar encontrar indícios do desaparecimento de Madeleine McCann vai ser entregue às forças policias alemãs, comunicou esta quinta-feira a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a Polícia Judiciária informa que "foram dadas como cumpridas as diligência solicitadas pelas autoridades alemãs, através de um pedido de cooperação internacional, de que resultou a recolha de algum material que irá ser sujeito às competentes perícias".

A operação decorreu sobre coordenação da Polícia Judiciária, que envolveu investigadores, peritos de criminalística e pessoal da segurança.

Os trabalhos contaram ainda com a participação das autoridades alemãs ( BKA) e contaram com a presença de autoridades britânicas (MPS).