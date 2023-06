Caso Maddie: polícia alemã confirma que foi recolhido material na Barragem do Arade e que será avaliado nos próximos dias

Caso Maddie: Tudo o que se sabe sobre as novas buscas na Barragem do Arade

A polícia alemã confirmou esta quinta-feira, em comunicado, que foi recolhido material durante as buscas na Barragem do Arade, no âmbito do desaparecimento de Madeleine McCann, e que este será avaliado "nos próximos dias e semanas".

Segundo a declaração das autoridades, as operações de busca terminaram "conforme planeado" ao fim de três dias, na quinta-feira passada. O comunicado refere ainda que uma área previamente definida junto da barragem foi totalmente revistada em busca de eventuais provas. "Alguns itens foram apreendidos como parte da investigação. Serão avaliados nos próximos dias e semanas", esclarece a polícia alemã, acrescentando que não é possível dizer, por agora, se existe alguma ligação entre o material recolhido e o desaparecimento da criança britânica.

As autoridades alemãs agradecem ainda a colaboração "muito construtiva" das polícias portuguesa e britânica e garantem que as investigações em Braunschweig, ao suspeito de 46 anos, deverão continuar "por um longo período".

Na semana passada, a Polícia Judiciária informou em comunicado que tinham sido "dadas como cumpridas" as diligência solicitadas pelas autoridades alemãs, através de um pedido de cooperação internacional, e das quais resultou a recolha de algum material que iria ser sujeito a perícias.

A operação na Barragem do Arade decorreu sob coordenação da Polícia Judiciária, que envolveu investigadores, peritos de criminalística e pessoal da segurança.

As buscas foram desencadeadas por uma investigação da polícia alemã, que suspeita do envolvimento de um cidadão alemão, Christian Bruckner, detido no país de origem por violação, no desaparecimento da criança britânica na Praia da Luz, em Lagos, em 2007. As pesquisas policiais incidiram numa zona da Barragem do Arade que terá sido frequentada pelo cidadão alemão durante a sua estada em Portugal.