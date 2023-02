Madonna anunciou uma segunda data para atuar em Lisboa. Devido à rapidez com que esgotaram os bilhetes para o concerto de dia 6 de novembro, a cantora anunciou um segundo concerto para o dia seguinte, 7 de novembro, na Altice Arena.

Os bilhetes estarão à venda na próxima sexta-feira.

Os membros do clube de fãs terão acesso a uma pré-venda na quarta-feira, entre as 09:00 e as 18:00.

A "Celebration Tour" assinala os 40 anos de carreira da artista norte-americana. De acordo com o comunicado à imprensa, em palco, Madonna irá revisitar todo o seu percurso artístico e homenagear a cidade de Nova Iorque – onde começou a sua carreira musical.

"The Celebration Tour" tem como convidado especial Bob the Drag Queen a.k.a. Caldwell Tidicue, que se junta a todas as datas da tournée mundial.