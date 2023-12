Helicóptero despenha-se em circular de Madrid

Um helicóptero despenhou-se numa circular de Madrid, capital de Espanha, na manhã desta sexta-feira.

O acidente provocou três feridos ligeiros. Entre eles, os dois ocupantes da aeronave, que foram conduzidos ao hospital. Um deles com uma fratura no fémur e o outro com um traumatismo cranioencefálico. As autoridades tiveram de retirar um dos ocupantes. O outro saiu pelo próprio pé.

O terceiro ferido registado pelas autoridades é um condutor que foi atingido por pedaços de vidro do carro. Trata-se do único carro atingido pela queda do helicóptero.

O episódio teve lugar na M-40, por volta das 10 da manhã locais (mais uma do que em Lisboa), cortando várias faixas daquele acesso. Segundo a imprensa espanhola, a circulação está muito complicada naquela zona, mesmo já tendo sido reaberta uma faixa do sentido que acabou cortado.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Fontes das autoridades de emergência indicam que os fortes ventos poderão ter precipitado este desenvolvimento.

Em causa está o helicóptero Enstrom 280FX Shark com matrícula F-HPUX, que participou na feira European Rotors no centro de congressos IFEMA.