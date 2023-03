Viveram-se momentos de pânico numa partida de futebol de crianças de seis anos, na passada sexta-feira, em Alcobendas, Madrid. Uma mulher sacou de uma arma em plena bancada e acabou por ser imobilizada por vários pais, até à chegada da polícia.

A mulher, de 61 anos e nacionalidade francesa, estava disfarçada com uma peruca e, para já, desconhecem-se os motivos da sua ação, escrevem os meios de comunicação espanhóis.



A polícia confiscou duas armas, com munições reais, e uma lata de gás pimenta, no local. Para além disso, fez buscas domiciliárias e está a investigar o ocorrido, para esclarecer as motivações do crime.