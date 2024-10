"Não estou doente, foi a mamã". Mulher detida em Palma de Maiorca por tentar asfixiar a filha de seis anos

Uma mulher foi detida em Palma de Maiorca, Espanha, por alegadamente ter tentado sufocar a filha de seis anos com uma almofada, informa a EFE.

O crime terá ocorrido na semana passada, segundo informações divulgadas pela polícia neste sábado, escreve a imprensa espanhola.



A investigação teve início quando a menina foi hospitalizada após sofrer convulsões, que teriam sido provocadas pela tentativa de asfixia.

No hospital, a mãe contou que a criança teve convulsões repentinas. No entanto, os médicos identificaram sinais de asfixia e outros ferimentos no corpo da menina. Esses indícios levaram a Polícia Nacional a abrir uma investigação.



Depois de ouvirem várias testemunhas, os agentes descobriram que a mãe terá pressionado uma almofada contra o rosto da filha. Quando a criança começou a ter convulsões, a mulher interrompeu o ataque e ligou para o número de emergência.

"Não estou doente, foi a mamã", terá contado a vítima à ama, escreve o Última Hora. Segundo a pessoa que cuida da menina, esta relatou que a mãe lhe colocou a almofada no rosto e que "não conseguia respirar": "Dei pontapés e pontapés para me soltar, até que desmaiei".

A mãe foi detida e recusou a prestar declarações em tribunal, seguindo o conselho do seu advogado.



Foi-lhe retirada a guarda da filha e foi proibida de se aproximar ou entrar em contacto com a criança, que agora está à guarda de familiares. A mulher será também sujeita a uma avaliação psiquiátrica.