Uma mãe argentina tornou-se viral no Twitter depois de anunciar que ia pedir ajuda à polícia por causa dos filhos. O motivo? São gémeos e não os consegue distinguir. A dificuldade é tanta que Sofi Rodriguez até já viu um dos filhos ser vacinado duas vezes.

No Twitter, a mãe escreve então que tem de "ir à polícia para que tirem a impressão digital" dos gémeos e lhe diga, "qual é qual". "Ganhei o prémio de mãe do ano", desabafa.

Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál🤦🏽‍♀️, el premio a la madre del año me gane. — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

Em entrevista à ABC, Sofi esclarece que sempre teve os filhos "identificados" para saber distinguir Lorenzo de Valentín, mas que tudo mudou quando, "uma noite, a pulseira de Valentin ficou pequena".

"Cortámos a pulseira e anotámos que era cinzenta. Mas, à noite, vomitaram, tivemos de os mudar, acabaram despidos e já não sabíamos quem era quem. Agora, cada um tem uma fita no pulso de cor diferente, uma azul e outra roxa, para os poder diferenciar, mas ainda estamos à espera que nos digam quem é quem", conta, acrescentando que o companheiro, Leo, a ajuda em tudo com as crianças.

Quem irá esclarecer quem é quem é o Renaper, o organismo que se encarrega da identificação e documentação de pessoas, e que poderá resolver o mistério após a recolha de impressões digitais na polícia.

Apesar de toda a confusão, Sofi garante que a maternidade "é o melhor que lhe aconteceu", assim como "a paternidade", visto que estão "ambos implicados por igual". "Assim, juntos, é muito mais suportável e fácil porque é muito cansativo".

"Consideramo-nos muito bons pais porque vivemos para eles. São bebés que estão saudáveis, bem alimentados, limpos, a casa está em ordem. Estamos contentes, felizes e seguros", revela, acrescentando que o mais difícil são as noites sem dormir.

E, tal como explica nos comentários no Twitter, talvez a falta de descanso não ajude a distinguir os filhos que