Mafalda Anjos demite-se da Visão por não estar alinhada com estratégia e querer fazer "outras coisas"

A diretora da Visão informou esta quinta-feira que se demitiu do cargo e que deixa a revista da Trust In News no "início do ano", referindo não estar "alinhada com a estratégia do grupo" e querer "fazer outras coisas".

Esta informação foi avançada pela própria Mafalda Anjos, que é diretora da revista há sete anos, nas redes sociais X (antigo Twitter) e Instagram.

"Apresentei [...] a minha demissão da direção da Visão. Deixo a revista no início do ano, porque não estou alinhada com a estratégia do grupo, o que me impede de prosseguir com o projeto a que me propus", afirma Mafalda Anjos.

"E também porque quero fazer outras coisas - mais televisão, mais rádio, mais novos projetos, encerra-se assim mais um ciclo e abre-se outro", prossegue a jornalista.