"Corleone quer livrar-se definitivamente do seu passado mafioso." Cidade quer expulsar filho de antigo líder do crime conhecido como "A Besta"

O Conselho Municipal de Corleone considera que a presença do condenado Giuseppe Salvatore Riina na cidade está a causar danos reputacionais à cidade.



Giuseppe Salvatore Riina, mais conhecido como Salvuccio, esteve preso durante 9 anos por extorsão, lavagem de dinheiro e associação mafiosa.



A 4 de abril, segundo a Palermo Today, pouco depois de ser libertado da cadeia Salvuccio regressou à sua cidade natal.



De acordo com a Wion, o governo local de Corleone votou a favor de uma resolução que exige que Riina Jr. deixe a cidade.



Corleone ficou imortalizada como um bastião da máfia graças à trilogia de livros e filmes “O Padrinho”, mas a comunidade procura afastar-se do seu passado mafioso.



“Queremos enviar mais uma vez uma mensagem em alto e bom som. Corleone quer livrar-se definitivamente do seu passado mafioso, afastando até mesmo concidadãos indesejados, como Salvuccio Riina que nunca se distanciou das ações desprezíveis de seu pai Totò". afirmou o autarca Nicolò Nicolosi. "O dano à imagem que a família Riina causou à cidade é grave e difícil de recuperar. Felizmente há muita gente que trabalha todos os dias pela redenção de Corleone."



Salvuccio era o terceiro filho de Salvatore “Totò” Riina, o mafioso mais temido da região, que acabou por morrer na cadeia em 2017. Totò ascendeu ao poder em meados dos anos 70 e foi nessa altura que liderou a máfia em Corleone. Caracterizava-se por recorrer à violência num nível sem precedentes, acreditando-se que foi responsável pela morte de centenas de pessoas, entre inimigos, juízes, procuradores e jornalistas. Era apelidade de "A Besta".

Giuseppe vivia no norte de Itália até abril do ano passado, quando decidiu regressar a Corleone.