O Governo anunciou, esta quinta-feira, que reconduziu o superintendente-chefe Manuel Augusto Magina da Silva no cargo de Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP).

"O Governo, por despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do Ministro da Administração Interna, renovou a comissão de serviço do superintendente-chefe Manuel Augusto Magina da Silva no cargo de Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP)", lê-se na nota.

De acordo com o Diário de Notícias (DN), que já tinha antecipado esta renovação, o principal motivo é a necessidade de estabilidade na PSP para a operação da Jornada Mundial da Juventude, considerada "o maior desafio de segurança que o país já enfrentou".

Magina da Silva tomou posse a 29 de janeiro de 2020, substituindo Luís Farinha, que estava no cargo desde novembro de 2013 e cujo mandato já tinha terminado em novembro de 2019.

Licenciado em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), Magina da Silva desempenhou funções de diretor nacional adjunto para a Unidade Orgânica de Operações e Segurança da PSP e de comandante da Unidade Especial de Polícia, onde participou no planeamento e no comando de diversas operações policiais complexas e de elevado risco, nomeadamente as relacionadas com a realização da Cimeira Ibero-Americana (novembro de 2009), a visita do Papa Bento XVI (maio de 2010) e a realização da cimeira da NATO (novembro de 2010).