Magina da Silva, diretor nacional da PSP, classificou esta quinta-feira como "brincadeira de mau gosto" as ameaças de ataques a escolas que têm surgido nos últimos dias nas redes sociais. À margem de uma operação policial de combate ao tráfico de droga no Grande Porto, o diretor da PSP disse que se trata de "um mau exemplo do mau uso das redes sociais".

"Foram detetadas algumas publicações que já foram sinalizadas - já na semana passada. Foram despistadas e transmitidas à PJ. A segurança pública é uma responsabilidade social, é de todos. Não podemos estar à espera de que apenas os polícias que detetem as publicações as sinalizem. A situação que deu origem a este alarme todo foi sinalizada e despistada. Não passou de uma brincadeira de mau gosto tal como (os casos dos) alunos que para não irem aos exames comunicavam alertas de bomba. É uma coisa parecida. Neste caso em concreto está rastreado, controlado e as pessoas podem estar sossegadas, mas devemos estar todos alerta", afirmou ainda.

Esta quinta-feira de manhã, em comunicado, a polícia disse estar a monitorizar a situação e a acompanhar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino e a população escolar. Nessa nota, a polícia adianta que recebeu a informação sobre estas ameaças também pelas redes sociais, vindas de diversos cidadãos que quiseram confirmar que as autoridades se encontravam a par do assunto.

A PSP apela à manutenção do “clima de serenidade e que se garanta a normalidade das atividades escolares”. As ameaças de possíveis ataques a escolas surgem relacionadas com os 24 anos do massacre de Columbine, nos Estados Unidos. Este ataque aconteceu no dia 20 de abril de 1999, na cidade de Littleton, no estado de Colorado, quando dois estudantes invadiram a Columbine High School e mataram 12 alunos e um professor, suicidando-se de seguida.

