Ele derrotou Magnus Carlsen, número um mundial e cinco vezes campeão do mundo de xadrez, no dia em que fez 17 anos

Como tornar-se um grande mestre de xadrez? Os melhores do mundo explicam

Escândalo no xadrez: campeão do mundo acusa explicitamente o seu rival de fazer batota

Prodígio do xadrez acusado de fazer batota pede 100 milhões ao adversário por "danos devastadores" na carreira

No que diz respeito a prendas de aniversário, derrotar o número um do mundo e cinco vezes campeão mundial deve estar entre as melhores para o grande mestre de xadrez Dommaraju Gukesh.

No seu 17.º aniversário, a jovem estrela indiana derrotou Magnus Carlsen na prova de blitz antes do torneio de xadrez da Noruega.

Em seguida, os organizadores ofereceram um bolo a Gukesh para celebrar o seu aniversário e a vitória.

Quando lhe perguntaram se se iria preparar para os jogos do dia seguinte comendo muito bolo, respondeu: "Espero que sim."

O evento blitz em que Gukesh derrotou Carlsen na segunda-feira foi realizado para determinar as posições de cada jogador para o evento clássico que se seguiu.

Magnus Carlsen na 44.ª Olimpíada de Xadrez de 2022, em Mahabalipuram, a 8 de agosto de 2022. Arun Sankar/AFP/Getty Images

No torneio, que se realiza em Stavanger, Noruega, dez jogadores competem num único torneio de todos contra todos.

O vencedor receberá cerca de 68.400 dólares (ou 64 mil euros) e o segundo classificado receberá 36.500 dólares (34 mil euros).

Para além de Gukesh e Carlsen, alguns dos melhores jogadores do mundo também estão em competição, incluindo Alireza Firouzja, Anish Giri, Wesley So, Hikaru Nakamura e Fabiano Caruana.

Após três jogos do torneio oficial, Gukesh está em quarto lugar na classificação com uma vitória, uma derrota e um empate.

Carlsen está em oitavo lugar sem nenhuma vitória após dois empates e uma derrota. Caruana está no topo da classificação.

Na semana passada, Carlsen ganhou o seu primeiro torneio desde que abandonou o título de campeão mundial que detinha há uma década.

"É bom mostrar que a minha reforma durou apenas alguns dias", disse depois de vencer o torneio Superbet Rapid & Blitz na Polónia.

Gukesh subiu rapidamente na hierarquia do xadrez depois de ter entrado em cena quando era muito jovem.

Por 17 dias perdeu a oportunidade de se tornar o mais jovem grande mestre de xadrez de sempre, conquistando o título com 12 anos, sete meses e 17 dias, apenas algumas semanas mais velho do que o russo Sergey Karjakin. Desde então, Abhimanyu Mishra bateu o recorde e tornou-se o mais jovem grande mestre de xadrez com 12 anos, quatro meses e 25 dias.