"Nós pedalamos pelo Magnus". Ciclista americano de 17 anos morre atropelado durante treino para campeonato mundial

Tinha 17 anos, era uma “estrela em ascensão” e treinava para um campeonato mundial de ciclismo. Magnus White morreu atropelado por um carro, enquanto praticava em Boulder, no Colorado, EUA, avança a USA Cycling. A informação foi divulgada em comunicado pelo organismo regulador americano “com grande pesar”, no domingo.

“Oferecemos as nossas sinceras condolências à família White, aos seus colegas de equipa, amigos e comunidade de Boulder durante este período incrivelmente difícil”, escreveram e acrescentaram: “Nós pedalamos pelo Magnus”. A notícia foi depois dada nas redes sociais.

It is with an extremely heavy heart that we share the news that 17-year-old Magnus White has passed away in a training accident.



Please read USA Cycling's statement in Memory of Magnus White: https://t.co/vZryL710K8 pic.twitter.com/q8CCkJnYdL