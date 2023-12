Homem de 70 anos morre após cair num poço na Maia

Um homem de 70 anos morreu esta segunda-feira à tarde, após ter caído num poço localizado no seu terreno, na Maia, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia

O alerta foi dado às 13:35 e, segundo a fonte dos bombeiros, o idoso estava sentado sobre a plataforma do poço, no seu terreno na Rua do Rosal, quando se deu um aluimento de terras.

À chegada dos meios de socorro ao local, “o homem já estava debaixo de água inconsciente”.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, de Pedrouços, a PSP, a Proteção Civil e a VMER do Hospital de São João que confirmou o óbito no local.

O corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.