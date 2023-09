Trabalhador morre ao cair do telhado de empresa na Maia

Um homem com cerca de 35 anos morreu esta terça-feira após cair de uma altura de quase 10 metros na Zona Industrial da Maia, no distrito do Porto, revelou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O trabalhador, que terá caído cerca das 11:45, estava a reparar o telhado de uma empresa, acrescentou a fonte dos Bombeiros de Moreira da Maia.

O corpo foi, entretanto, transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto, indicou a mesma fonte.

No local, para além dos bombeiros, estiveram elementos da GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital São João.