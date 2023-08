Tecnologia, catanas e motosserras permitiram revela uma cidade Maia esquecida no meio da selva

Três voos de quatro horas sobre as selvas de Campeche, na Península de Yucatán, no México, revelaram uma joia escondida no solo: uma cidade perdida que terá sido abandonada há mais de mil anos.

Aconteceu tudo num dia de trabalho de Juan Carlos Fernandez-Diaz, professor assistente de engenharia civil na Universidade de Houston, que descobriu a cidade em março durante um levantamento arqueológico aéreo na zona.

Durante a última década, Fernandez-Diaz tem sido um pioneiro na aplicação arqueológica do LiDAR, equipamento aéreo de deteção e alcance de luz que pode encontrar estruturas obscurecidas por copas de árvores densas e outra vegetação - relíquias que, em alguns casos, revelam vestígios deixados por uma civilização perdida.

Posteriormente, os arqueólogos pesquisaram o local, a que deram o nome de Ocomtun, durante seis semanas, em maio e junho, e encontraram estruturas de 15,2 metros de altura, semelhantes a pirâmides, cerâmica e gravuras que, segundo eles, datam de entre 600 e 900 d.C. - conhecido como o Período Clássico Tardio da Civilização Maia.

Juan Fernandez-Diaz mostra mapas no seu computador. Jonathan Burke/Universidade de Houston

“Quando vemos as imagens (LiDAR), podemos ver que há algo espantoso [mas] a verdadeira descoberta acontece depois de muita investigação e exploração", disse Fernandez-Diaz, que é também o co-investigador no Centro Nacional de Mapeamento Laser Aerotransportado.

Embora o LiDAR tenha revelado a localização das estruturas, o arqueólogo Ivan Šprajc - um investigador da Academia Eslovena de Ciências e Artes (ZRC SAZU) - ainda enfrentou um enorme obstáculo quando ele e a sua equipa foram fazer o levantamento da região.

As “características peculiares” de Ocomtun

Os investigadores tiveram de abrir caminho através de uma selva densa, usando catanas e motosserras para cortar árvores e outra vegetação para chegar ao que Šprajc descreve como um “local enorme”.

“Quando lá chegámos, vimos que os edifícios eram realmente enormes”, disse.

A civilização maia é mais conhecida pelos seus templos em pirâmide e pelas impressionantes estruturas de pedra que foram encontradas no sul do México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador.

Šprajc e a sua equipa encontraram três praças completas com grandes edifícios e um campo de jogos de bola. Segundo afirmou, a cidade assemelha-se a outras cidades maias do mesmo período, mas há “certas características peculiares”.

“Por exemplo, temos vários complexos arquitetónicos muito curiosos de estruturas que estão dispostas em círculos quase concêntricos. Portanto, estamos apenas a tentar adivinhar o que poderá ser. Talvez mercados”, disse.

Durante a pesquisa de seis semanas, Šprajc e os seus colegas efetuaram um reconhecimento arqueológico e escavaram um poço de ensaio de 2 metros por 2 metros e os fragmentos de cerâmica que encontraram ajudaram-nos a compreender a idade do sítio. Tencionam regressar no próximo ano para mais investigações.

Imagem LiDAR de Ocumtun. Universidade de Houston

Técnica transformadora

A tecnologia de deteção remota, usada pela primeira vez em arqueologia na viragem do século, revolucionou este campo, particularmente para pesquisadores que trabalham em áreas densamente florestadas que são difíceis de explorar a pé, como as da América Central, disse Šprajc.

“Agora podemos praticamente ver através da vegetação”, disse ele.

A partir de um avião ou, nalguns casos, de um drone, um sensor LiDAR regista o tempo que cada impulso laser demora a regressar e utiliza essa informação para criar um mapa tridimensional do ambiente abaixo.

Na imagem estão os restos de um edifício com uma escadaria na cidade de Ocumtun. Ivan Šprajc/ZRC SAZU

“A analogia mais simples é como jogar ténis, sabe, basicamente atira-se uma bola à parede e vê-se a bola a voltar e mede-se o tempo que ela (demora a ir) à parede e a voltar. E como se trata de um laser, está a viajar à velocidade da luz”, explicou Fernandez-Diaz.

Ele já mapeou mais de 20 mil quilómetros quadrados da selva da América Central e esteve envolvido em 45 projetos arqueológicos, incluindo a descoberta do maior e mais antigo templo maia perto de Tabasco, no México, e dezenas de milhares de estruturas e povoações maias na selva da Guatemala.

A compreensão de sítios como estes pode esclarecer as origens das cidades e da vida em comunidade e determinar se os grandes projetos de construção no passado exigiam o apoio de elites poderosas e de algum tipo de autoridade centralizada. No caso da cidade recém-descoberta, porém, muitas perguntas permanecem sem resposta.

Desvendando Ocumtun

Poderão ser necessários anos para escavar completamente Ocomtun e obter uma compreensão mais profunda do local e das razões do seu abandono. Muitos locais outrora densamente povoados, particularmente no sul e centro da Península de Yucatán, foram abandonados no espaço de cerca de 200 anos nos séculos IX e X, disse ele.

Šprajc disse que as pessoas abandonaram estas cidades por uma combinação de razões - esgotamento dos solos, sobrepopulação, depressão, seca prolongada e guerra - mas os investigadores não sabem qual foi a causa principal ou a sequência dos acontecimentos.

Um bloco de pedra com um relevo, reutilizado numa escadaria na cidade de Ocumtun. Ivan Šprajc/ZRC SAZU

Apesar de o LiDAR poupar tempo no processo de investigação - em alguns casos, um dia no ar pode substituir o trabalho de uma vida inteira de um arqueólogo no terreno -, Šprajc diz que o trabalho que realiza continua a ser dispendioso.

Para financiar o trabalho de campo, Fernandez-Diaz angariou fundos junto de sete instituições e empresas diferentes, incluindo quatro empresas eslovenas - a editora Založba Rokus Klett, a empresa de transportes Adria kombi, a instituição de crédito Kreditna družba Ljubljana e a agência de viagens AL Ars Longa - e duas organizações sediadas nos EUA, a Ken & Julie Jones Charitable Foundation e a Milwaukee Audubon Society, bem como a sua própria instituição ZRC SAZU.

Apesar da emoção da descoberta, Fernandez-Diaz diz que este não é um trabalho glamoroso. Não há imagens em direto para verificar durante o voo. Também não há uma casa de banho a bordo do pequeno avião...

“É um pouco como cortar a relva - ir numa direção, dar a volta numa direção paralela e repetir isso para trás e para a frente para obter a cobertura que queremos”, explicou.

Foto no topo: um avião da Universidade de Houston transporta o dispositivo de mapeamento laser LiDAR que descobriu a cidade perdida sobre a baía e a cidade de Campeche, no México. Foto Universidade de Houston