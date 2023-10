Caça ao homem: o que se sabe sobre o tiroteio no Maine que fez 22 mortos

Um tiroteio na cidade de Lewiston - numa pista de bowling em Mollison Way, e no Schemengees Bar & Grille Restaurant, na Lincoln Street - fez na noite de quarta-feira 22 mortos e a polícia da cidade do Maine, nos Estados Unidos, montou uma extensa caça ao homem.

O ataque aconteceu por volta das 18:56 (23:56 em Lisboa) de quarta-feira e, de acordo com testemunhas citadas pela CNN Internacional, várias pessoas foram vistas a fugir da pista de bowling.

O suspeito foi identificado como Robert Card, de 40 anos, de Bowdoin. É instrutor de armas de fogo certificado e membro da Reserva do Exército dos EUA. A polícia alertou que o suspeito deve ser "considerado armado e perigoso". Segundo as autoridades, Card ameaçou recentemente efetuar um tiroteio nas instalações da Guarda Nacional em Saco, no Maine, e referiu também ter problemas de saúde mental, incluindo ouvir vozes.

Robert Card, o suspeito do ataque

Na altura do ataque, o suspeito vestia roupas castanhas e carregava uma metralhadora de alta potência. Além da foto do suspeito, a polícia divulgou ainda a imagem do veículo de que está à procura: um pequeno SUV branco com o para-choques dianteiro pintado de preto - que a Polícia Estadual do Maine confirmou ser o carro do suspeito.

As autoridades do Maine dizem que centenas de agente estão agora a trabalhar em todo o estado para localizar Card. A população, que foi aconselhada a ficar em casa por questões de segurança, foi instada a contactar as autoridades policiais se tiver informações sobre o paradeiro do perseguido.

Perante a caça ao homem, as escolas locais anunciaram que, esta quinta-feira, as aulas foram canceladas.

"Nesta altura, ainda há muitas incógnitas. As informações circulam rapidamente, mas nem sempre com exatidão. Por favor, continuem a ficar em casa ou a colocarem-se em segurança. Continuaremos a atualizá-lo com informações e próximos passos, conforme apropriado. Fique perto dos seus entes queridos. Abrace-os. As nossas orações vão para aqueles que perderam alguém esta noite. As nossas orações vão para todos aqueles que trabalham para impedir mais perdas de vidas", lê-se no post das Escolas Públicas de Lewiston.

O que se sabe sobre os locais onde aconteceu o tiroteio

Segundo a CNN Internacional, a pista de bowling Sparetime Recreation situa-se mesmo à saída da principal autoestrada que atravessa Lewiston, alberga uma sala de jogos e organiza eventos especiais ao longo da semana.

Quando o tiroteio começou, estavam no local várias famílias que descontraíam ao serão enquanto jogavam. De acordo com testemunhas, várias pessoas, incluindo crianças, foram vistas a fugir do local e a serem revistadas no exterior por agentes da polícia.

Já o restaurante Schemengees Bar & Grille, o segundo local, acolhe festas, celebrações familiares e eventos empresariais, tem uma área de salão de jogos que inclui tabuleiros de dardos e mesas de bilhar. O restaurante está equipado com 10 mesas de bilhar, 14 dardos e dezenas de televisores para ver eventos desportivos.

Na página de Facebook do espaço, foi colocada uma mensagem de condolências. "O meu coração está destroçado. Não tenho palavras. Numa fração de segundo, o nosso mundo vira-se de pernas para o ar sem razão aparente. Perdemos grandes pessoas nesta comunidade. Como é que isto pode fazer sentido. Estamos rezar por toda a gente", lê-se no post.